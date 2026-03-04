Traficul rutier va fi suspendat pe o stradă din capitală până la sfârșitul săptămânii, pentru lucrări de reparație a drumului

În perioada 5-7 martie 2026, între ora 08:00 și 21:00, traficul rutier pe str. Meșterul Manole din capitală va fi suspendat integral, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic, informează Primăria Chișinău.

Potrivit municipalității, lucrările vor fi efectuate pe etape. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va fi organizată după cum urmează:

Etapa I – tronsonul cuprins între străzile Sargidava și Vadul lui Vodă, pe data de 05.03.2026, între orele 08.00 – 21.00;

Rutele de autobuz nr. 21, 23, tur – de pe str. Voluntarilor pe str. Maria Dragan –str. Vadul lui Vodă – str. Meșterul Manole, și în continuare pe itinerarele stabilite; retur – de pe str. Meșterul Manole pe str. Vadul lui Vodă, str. Maria Dragan, str. Voluntarilor și în continuare pe itinerarele stabilite;

Ruta de troleibuz nr. 13 – itinerarul se scurtează până la str. Meșterul Manole, intersecție cu str. Sargidava.

Ruta de troleibuz nr. 21 – itinerarul se scurtează până la sensul giratoriu din intersecția str. Meșterul Manole, bd. Mircea cel Bătrân, str. Alecu Russo și str. Ginta Latină.

Etapa a II – tronsonul cuprins între străzile Voluntarilor și Sargidava, perioada 06.03.2026 (08.00) – 07.03.2026 (21.00).

Rutele de autobuz nr. 21, 23, tur – de pe str. Voluntarilor direct pe str. Maria Dragan, str. Vadul lui Vodă, str. Meșterul Manole și în continuare pe itinerarele stabilite; retur – de pe str. Meșterul Manole pe str. Vadul lui Vodă, str. Maria Dragan, str. Voluntarilor și în continuare pe itinerarele stabilite;

Ruta de troleibuz nr. 13 – itinerarul se scurtează până la dispeceratul dinstr. Uzinelor nr. 14.

Ruta de troleibuz nr. 16, tur – din str. Voluntarilor direct pe str. Maria Drăgan, și în continuare pe itinerarul stabilit; retur – pe itinerarul stabilit.

Ruta de troleibuz nr. 21 – itinerarul se scurtează până la str. Meșterul Manole, intersecție cu str. Sargidava.

„Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere”, îndeamnă Primăria Chișinău.

Direcția Generală Mobilitate Urbană, în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, vor asigura organizarea circulației rutiere prin redirecționarea fluxului de transport de pe str. Voluntarilor direct pe str. Maria Drăgan, în conformitate cu planul de organizare a circulației rutiere la instituirea restricțiilor, cu instalarea indicatoarelor rutiere și aplicarea măsurilor de semnalizare și delimitare corespunzătoare, mai adaugă municipalitatea.