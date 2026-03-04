R. Moldova are stocuri petroliere suficiente și nu reprezintă factori de risc pentru consumatori, precizează ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, la acest moment, stocurile de produse petroliere existente pe teritoriul R. Moldova sunt suficiente și nu prezintă factori de risc sistemic pentru consumatori. În cazul apariției a unor situații incerte, precum evoluțiile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, ANRE are instituit un mecanism de raportare zilnică a stocurilor deținute de companiile importatoare.

În baza mecanismului, Agenția monitorizează permanent nivelul rezervelor, ceea ce permite identificarea din timp și prevenirea unor potențiale riscuri de aprovizionare a pieței interne cu produse petroliere.

„La zi, stocul total al carburanților din depozite acoperă necesitățile de consum pentru 7 zile la motorină. Totodată, în Portul Internațional Liber Giurgiulești se regăsește o cantitate care asigură un consum de circa 4 zile la motorină. Suplimentar, stocurile din stațiile de alimentare acoperă consumul cu amănuntul pentru încă altele aproximativ 10 zile”, precizează ANRE.

ANRE mai menționează că destinația produselor din PILG poate fi diferită de piața R. Moldova, în special în contextul creșterii cererii în regiune. Anume din aceste considerente, Guvernul a impus pe 4 martie măsuri de plafonare a cantităților deținute în terminalul petrolier din Giurgiulești, fapt care aduce mai multă securitate pentru consumatorii din țară.

„Un consum responsabil reprezintă o condiție esențială pentru menținerea cererii în parametri normali, fără a exercita presiuni suplimentare asupra lanțurilor de aprovizionare, deja influențate de situația din regiunea Golfului Persic. Mecanismul existent de plafonare zilnică a prețurilor de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei standard, bazat pe media de 14 zile a cotațiilor internaționale Platts, asigură protecția consumatorilor împotriva fluctuațiilor bruște ale pieței”, subliniază ANRE.

Eventualele șocuri imediate generate de situații geopolitice sunt atenuate de către ANRE prin aplicarea formulei de calcul, impactul acestora reflectându-se fie gradual, fie pentru o perioadă foarte scurtă. Acest mecanism constituie o garanție suplimentară pentru consumatori că achită un preț corect, fundamentat economic, și nu unul speculativ sau influențat de factori de risc exagerați, adaugă Agenția