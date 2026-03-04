O rachetă balistică, lansată din Iran, neutralizată de apărarea NATO din Turcia. Autoritățile de la Ankara: „Avertizăm toate părțile să se abțină de la pași care ar putea duce la extinderea conflictului”

O rachetă balistică, despre care s-a stabilit că a fost lansată din Iran și, după ce a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei, s-a îndreptat către spațiul aerian turc, a fost neutralizată de apărarea aeriană a NATO, anunță miercuri, 4 martie, Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat.

Autoritățile turce au precizat că fragmentul de muniție căzut în orașul Dörtyol, în provincia Hatay, provine din muniția de apărare aeriană folosită pentru interceptarea rachetei. În incident nu s-au înregistrat pierderi de vieți omenești sau răniți.

„Voința și capacitatea noastră de a asigura securitatea țării și a cetățenilor noștri sunt la cel mai înalt nivel. În timp ce Turcia se poziționează de partea stabilității și păcii regionale, este pe deplin capabilă să garanteze securitatea teritoriului și a cetățenilor săi, indiferent de unde și de la cine ar proveni amenințarea. Orice măsură necesară pentru apărarea teritoriului și a spațiului nostru aerian va fi luată cu fermitate și fără ezitare. Ne rezervăm dreptul de a răspunde oricărei atitudini ostile îndreptate împotriva țării noastre.

Avertizăm toate părțile să se abțină de la pași care ar putea duce la extinderea și mai amplă a conflictului în regiune. În acest context, vom continua consultările cu NATO și cu ceilalți aliați ai noștri”, se menționează în comunicatul Ministerului.

Înainte de lansarea atacurilor americano‑israeliene către Iran, autoritățile din Turcia, membră NATO și vecină cu Iranul, a îndemnat Washingtonul și Teheranul să ajungă la un acord în timpul rundelor de negocieri privind programul nuclear, avertizând că regiunea nu ar putea face față unei astfel de destabilizări, notează Sky News.

În dimineața zilei de 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.

Armata SUA a recunoscut moartea a șase membri ai serviciilor, în timp ce Societatea Crucea Roșie din Iran a spus că mai mult de 500 de persoane au fost ucise în țară.