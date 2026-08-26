Zona de Securitate A fost reținut proprietarul companiei „Autored” din Rîbnița, Anatoli Krivorucenko, după ce acesta a refuzat să achite o sumă de bani reprezentanților structurilor locale

La Tiraspol a fost reținut proprietarul companiei „Autored” din Rîbnița, Anatoli Krivorucenko, a anunțat activistul civic Ghenadie Ciorba, scrie Zona de Securitatea. Potrivit informațiilor lui Ghenadie Ciorba, împreună cu omul de afaceri au fost reținuți mai mulți angajați ai companiei.

Krivorucenko este proprietarul SRL „Autored” din Rîbnița și așa-numit deputat în consiliul local. Potrivit lui Ciorba, omul de afaceri a fost reținut inițial pentru 72 de ore, iar ulterior a fost plasat în arest preventiv pentru două luni. În prezent, Krivorucenko se află în izolatorul de detenție preventivă nr. 3 din Tiraspol.

Omul de afaceri este ținut într-o celulă specială, nr. 10, pe care deținuții o numesc „insula”, deoarece este complet izolată de lumea exterioară.

Împreună cu Krivorucenko, potrivit lui Ciorba, au fost reținuți directorul interimar al companiei, casiera și încă o angajată, care este însărcinată. Ulterior, două dintre femei au fost eliberate. Ciorba susține că angajata însărcinată a petrecut aproximativ 60 de ore în detenție, în subsolul izolatorului din Tiraspol. Ea a fost eliberată în jurul orei 23:00, la Tiraspol, fără telefon și fără posibilitatea de a lua legătura singură cu apropiații.

Cu aproximativ o săptămână înainte de reținere, la Krivorucenko au venit reprezentanți ai structurilor de forță locale și trupele speciale, a declarat Ciorba. Potrivit acestuia, atunci omului de afaceri i s-ar fi cerut să achite o anumită sumă de bani. Krivorucenko ar fi refuzat, afirmând că în ultimul an ar fi transmis deja de trei ori bani reprezentanților structurilor locale.

După aceasta, susține Ciorba, Krivorucenko s-a adresat pentru ajutor unor reprezentanți ai conducerii regiunii transnistrene. Activistul a mai spus că omul de afaceri ar fi avut probleme cu structurile de forță locale și anterior: în urmă cu aproximativ un an și jumătate, în privința sa ar fi fost întreprinse acțiuni similare.

Potrivit informațiilor lui Ciorba, Krivorucenko este suspectat de neachitarea impozitelor. Oficial, structurile de forță locale nu au comunicat ce acuzații i-au fost aduse.

„Autored” s-a ocupat timp de mai mulți ani de deservirea și reparația tehnicii speciale. Potrivit lui Ciorba, compania a fost unul dintre cei mai mari contractori ai autorităților locale în acest domeniu.

Ciorba consideră că scopul final al acțiunilor împotriva lui Krivorucenko ar putea fi trecerea afacerii sale sub controlul altor proprietari. Potrivit acestuia, „Autored” deține o cotă importantă de piață în nordul regiunii transnistrene. Compania are două baze la Rîbnița și deține licență pentru efectuarea inspecției tehnice a automobilelor cu numere de înmatriculare neutre.

„Autored” a fost, de asemenea, una dintre primele companii care au susținut fondul „Vmeste”. Compania a transferat în fond 50 de mii de ruble locale.

Krivorucenko a fost timp de mai mulți ani o figură cunoscută la Rîbnița. În 2021, Krasnoselski i-a conferit titlul onorific de „Lucrător emerit”.

Krivorucenko este deputat în Consiliul orășenesc Rîbnița. Potrivit lui Ciorba, omul de afaceri a fost mai întâi reținut, iar abia după aceea i-a fost retrasă retroactiv imunitatea de deputat.

Anterior, dosare similare au fost deschise împotriva altor companii mari din regiunea transnistreană. În decembrie 2025, au avut loc percheziții în oficiile și magazinele rețelei „Hi-Tech”. Compania era acuzată de evaziune fiscală, iar conducerea acesteia a fost reținută. Ulterior, potrivit informațiilor noastre, compania a achitat amenzile și suma prejudiciului imputat, după care o parte dintre magazine și-au reluat activitatea.

În august 2026, structurile de forță au descins în magazinele rețelei „Tiraet”. S-a relatat despre ridicarea documentelor contabile și audierea angajaților, iar conducerea companiei era, de asemenea, suspectată de evaziune fiscală. Pe 25 august s-a aflat că contabila-șefă a „Tiraet”, Elena Mincenko, a murit în timp ce se afla în arest în izolatorul de detenție preventivă nr. 3 din Tiraspol.

Avocatul Vadim Vieru a scris că Elena Mincenko, bolnavă de cancer, a decedat în noaptea de sâmbătă, 22 august spre duminică, 23 august, în arest. Femeia a fost reținută la începutul lunii august într-un dosar privind neplata impozitelor. Potrivit lui Ghenadie Ciorba, după o audiere i s-a făcut rău, a fost dusă la spital și a murit acolo.