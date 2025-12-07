Zelenski se va întâlni la Londra cu Macron, Starmer și Merz pentru a discuta despre negocierile de pace mediate de SUA

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că va călători luni, 8 decembrie, la Londra pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, precum și cu liderii britanic și german, pentru a discuta despre situația din Ucraina și negocierile în curs sub medierea SUA, scrie Reuters.

„Ucraina se poate baza pe sprijinul nostru neclintit. Acesta este scopul eforturilor pe care le-am depus ca parte a Coaliției Voluntarelor”, a declarat Macron pe X.

„Vom continua aceste eforturi alături de americani pentru a oferi Ucrainei garanții de securitate, fără de care nu poate exista o pace robustă și durabilă. Căci ceea ce este în joc în Ucraina este și securitatea Europei în ansamblu”, a adăugat el.

Macron a condamnat, de asemenea, „în termenii cei mai duri” atacurile care au vizat Ucraina pe 6 decembrie, în special infrastructura energetică și feroviară.

„Rusia este blocată într-o abordare escaladată și nu caută pacea… Trebuie să continuăm să punem presiune pe Rusia pentru a o forța să facă pace”, a adăugat el.

Activitățile militare extinse care au avut loc peste noapte au afectat rețeaua electrică a Ucrainei și au determinat centralele nucleare să își reducă producția, a anunțat sâmbătă Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Centrala nucleară Zaporijia din Ucraina a pierdut temporar toată energia electrică din afara amplasamentului peste noapte, a declarat AIEA, citând directorul general Rafael Mariano Grossi.