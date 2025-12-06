REUTERS SUA vrea ca Europa să preia majoritatea capabilităților militare NATO până în 2027

Statele Unite doresc ca Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convențională ale NATO, de la informații până la rachete, până în anul 2027, le-au spus oficiali ai Pentagonului diplomaților reuniți la Washington în această săptămână, scrie Reuters.

Potrivit publicației, mesajul a fost transmis la o reuniune desfășurată la Washington între responsabili ai Pentagonului pentru politica NATO și mai multe delegații europene.

În cadrul întâlnirii, oficialii Pentagonului au indicat că Washingtonul nu este încă mulțumit de progresele făcute de Europa în consolidarea capacităților sale de apărare, de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

Sursele Reuters au declarat că oficialii americani le-au transmis omologilor lor că, dacă Europa nu respectă termenul din 2027, SUA ar putea înceta să mai participe la unele mecanisme de coordonare a apărării din cadrul NATO. Unele surse au solicitat anonimatul, deoarece discuțiile au avut loc cu ușile închise. Un oficial american a spus că mai mulți oficiali din Congresul SUA sunt la curent cu mesajul Pentagonului și sunt îngrijorați de acesta.

Lipsă de claritate privind modul în care ar fi măsurat progresul

Capacitățile de apărare convențională includ active non-nucleare, de la trupe la armament, însă oficialii nu au explicat clar cum ar urma SUA să măsoare progresele Europei în preluarea celei mai mari părți a acestei sarcini.

De asemenea, nu este clar dacă termenul limită din 2027 reflectă poziția administrației Trump sau doar opiniile unor oficiali din Pentagon. La Washington există dezacorduri majore privind rolul militar pe care SUA ar trebui să îl joace în Europa.

Mai mulți oficiali europeni au afirmat că un termen limită în 2027 este nerealist, indiferent de criteriile de evaluare, deoarece Europa are nevoie nu doar de bani și voință politică, ci și de timp pentru a înlocui anumite capacități americane pe termen scurt.

Reuters transmite că printre dificultăți se numără și întârzierile în producția echipamentelor militare comandate de aliații NATO. Deși oficialii americani au încurajat Europa să cumpere mai mult armament produs în SUA, unele dintre cele mai performante sisteme americane de armament ar necesita ani de zile pentru a fi livrate, chiar dacă ar fi comandate astăzi. De asemenea, SUA oferă anumite capacități care nu pot fi pur și simplu cumpărate, precum informațiile și supravegherea, esențiale pentru efortul de război al Ucrainei.

Solicitat pentru un punct de vedere, un oficial NATO, vorbind în numele alianței, a declarat că aliații europeni au început să își asume mai multă responsabilitate pentru securitatea continentului, dar nu a comentat termenul din 2027.

Pentagonul și Casa Albă nu au oferit imediat un răspuns solicitărilor de comentarii.

Conform publicației, țările europene au acceptat, în linii mari, cererea președintelui american Donald Trump de a-și asuma mai multă responsabilitate pentru propria securitate și au promis creșteri semnificative ale cheltuielilor pentru apărare.

Uniunea Europeană și-a stabilit drept obiectiv ca până în 2030 continentul să fie capabil să se apere singur și afirmă că trebuie să acopere lacunele din domenii precum apărarea antiaeriană, dronele, capacitățile de război cibernetic, munițiile și altele. Oficialii și analiștii spun însă că și acest termen este extrem de ambițios.