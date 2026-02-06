Zboruri directe Chișinău-Vilnius, începând cu luna aprilie, anunță ministrul de Externe al Lituaniei, aflat în vizită la Chișinău

Din 1 aprilie 2026, vor fi lansate zborurile directe Chișinău–Vilnius. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor Externe, Mihai Popșoi și omologul său din Lituania, Kęstutis Budrys, în cadrul unei conferințe de presă. Budrys se află astăzi, 6 februarie, într-o vizită oficială la Chișinău, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Conform sursei citate, oficialii au discutat aprofundarea parteneriatului privind extinderea cooperării economice și sectoriale.

„A fost evidențiat sprijinul constant oferit de Lituania R. Moldova în procesul de integrare europeană, inclusiv prin schimbul de experiență privind implementarea reformelor și a acquis-ului comunitar, precum și prin expertiza furnizată în domenii-cheie ale reformei. Mihai Popșoi a subliniat importanța președinției lituaniene a Consiliului Uniunii Europene, care va începe la 1 ianuarie 2027, pentru avansarea agendei de extindere a Uniunii Europene”, se arată în comunicat.

MAE scrie că ministrul Mihai Popșoi a salutat dinamica pozitivă a cooperării economice dintre cele două țări, menționând prezența a 53 de companii cu capital lituanian în R. Moldova și organizarea, la Chișinău, a unui forum de afaceri cu participarea companiilor lituaniene interesate de noi oportunități investiționale.