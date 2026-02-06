Atacurile asupra judecătorilor vor fi mai aspru pedepsite. CSM anunță deciziile luate în urma unei ședințe la Parlament

Fortificarea modalităților de protecție a instanțelor, inclusiv prin proceduri interne și măsuri de securitate la sediile instanțelor, precum și elaborarea unor prevederi noi în Codul penal și Codul contravențional privind sancționarea atacurilor, amenințărilor și altor acțiuni care pun în pericol siguranța judecătorilor. Acestea sunt măsurile decise pentru „consolidarea securității instanțelor și protecția magistraților în exercitarea atribuțiilor lor”.

Vineri, 6 februarie, la Parlament a avut loc o ședință la care au participat membrii Comisiei juridice, judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, precum și reprezentanți ai MAI și ai Inspectoratului General al Poliției. În cadrul întrevederii au fost discutate măsuri pentru consolidarea securității instanțelor și protecția magistraților.

„(…) Anterior, CSM a transmis o sesizare către Comisia juridică, subliniind necesitatea adoptării unor măsuri legislative și procedurale pentru protecția magistraților.

CSM reafirmă angajamentul său de a asigura independența, imparțialitatea și securitatea judecătorilor, elemente esențiale pentru funcționarea corectă a actului de justiție și menținerea încrederii publice în sistemul judiciar”, se spune într-un comunicat al Consiliului.

Cel mai recent caz de agresiune

Pe 29 ianuarie, o magistrată de la Judecătoria Chișinău a fost agresată joi, 29 ianuarie, în incinta instanței de către o „justițiabilă”. CSM a emis un comunicat în care „condamnă cu fermitate incidentul grav”. Cazul este documentat în prezent de către oamenii legii.

Potrivit Consiliului, astfel de acțiuni sunt „absolut inadmisibile într-un stat de drept și reprezintă un atac direct nu doar asupra unui judecător, ci asupra independenței justiției și a autorității puterii judecătorești în ansamblu”.

„Siguranța judecătorilor este esențială pentru buna funcționare a sistemului judiciar, cu atât mai mult cu cât aceștia exercită o muncă deosebit de complexă și de mare responsabilitate în serviciul statului și al societății.

Consiliul reiterează faptul că judecătorii trebuie să-și desfășoare activitatea într-un mediu sigur, lipsit de presiuni, amenințări sau acte de violență. Orice încălcare a acestor principii afectează grav încrederea publicului în justiție și valorile democratice”, anunța anterior CSM.

Anterior, Consiliul a solicitat Parlamentului și Guvernului modificarea Codului contravențional și a Codului penal pentru sancționarea expresă a ultrajului, agresiunii, amenințării și hărțuirii împotriva judecătorilor, precum și adoptarea măsurilor legislative necesare pentru crearea și funcționarea poliției judiciare, ca mecanism esențial de protecție a instanțelor și a actului de justiție.