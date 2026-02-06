Una dintre cele mai mari companii petroliere din SUA intră în cursa pentru a cumpăra activele Lukoil, spun sursele Reuters

Un parteneriat între Chevron, a doua cea mai mare companie petrolieră din SUA raportat la venituri, și Quantum Energy Partners, companie cu sediul în Texas, precum și un grup condus de banca de investiții Xtellus Partners, se află încă în discuții cu Lukoil și cu guvernul SUA privind aceste active, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu negocierile, care au dorit să rămâne anonime.

Lukoil are termen până la 28 februarie pentru a vinde activele, acesta fiind cel mai recent termen-limită stabilit de Trezoreria SUA, care a impus în octombrie sancțiuni asupra Lukoil și Rosneft pentru a presa Moscova să accepte un acord de pace cu Ucraina.

Carlyle a fost de acord, la 29 ianuarie, să cumpere activele Lukoil, cu excepția celor din Kazahstan. Potrivit surselor, fondul poartă discuții pentru a forma un parteneriat cu fondurile de investiții Abu Dhabi Mubadala, XRG și IHC, precum și cu U.S. Development Finance Corporation, pentru realizarea tranzacției.

„Cu siguranță nu este încă o afacere încheiată. Carlyle abia acum începe să analizeze mai atent activele Lukoil. Direcția acestei vânzări se mai poate schimba”, a declarat o sursă apropiată de Lukoil pentru Reuters.

Lukoil a confirmat însă că își continuă negocierile cu alți potențiali cumpărători. Quantum și Chevron au refuzat să comenteze. Portofoliul Lukoil, evaluat inițial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, a atras interesul a cel puțin 12 companii, de la Exxon Mobil până la fostul proprietar al Pornhub, Bernd Bergmair, scrie Reuters.

Cine mai negociază pentru activele Lukoil

Biroul pentru Controlarea Activelor Străine (OFAC), din cadrul Trezoreriei SUA, a respins ofertele depuse de casa de comerț cu mărfuri Gunvor, cu sediul la Geneva, și de Xtellus.

Orice viitor acord în acest sens va necesita în continuare aprobarea OFAC. De asemenea, potrivit surselor apropiate procesului, Lukoil ar avea nevoie de undă verde din partea Kremlinului și a Băncii Centrale a Rusiei.

Xtellus, fosta filială din SUA a băncii ruse VTB, lucrează într-un consorțiu alături de miliardarul american Todd Boehly și de Allied Investment Partners din Emiratele Arabe Unite, au declarat surse familiarizate cu situația.

Părțile au propus ca plata tranzacției să se facă prin acțiuni Lukoil înghețate, deținute de investitori americani, în locul unei plăți în numerar. Sursele Reuters scrie că consorțiul încearcă în continuare să avanseze acest plan și a avut discuții cu oficiali americani.

Lukoil-Moldova a refuzat să transmită în proprietatea statului complexul petrolier de la Aeroport

La data de 16 ianuarie, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat companiei Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar „nu mai mare de 5 milioane de lei”. Decizia a fost luată după ce firma a refuzat să predea statului complexul petrolier de la Aeroport, astfel nerespectând decizia din 15 decembrie a Consiliului.

Prin decizia anterioară, Consiliul a oferit Lukoil-Moldova un termen de 20 de zile pentru revenirea la situația anterioară anului 2005 și predarea infrastructurii complexului petrolier de la Aeroport în proprietatea statului.

Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Energiei, pe 14 ianuarie, instituțiile statului au primit refuzul SRL Lukoil-Moldova de a semna actul de transmitere-primire a bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroport, invocând neacordarea aprobării de către asociatul unic Lukoil International GmbH.

„Având în vedere că termenele au fost depășite și decizia anterioară nu a fost respectată, vom aplica gradual măsurile prevăzute de Legea 174/2021 cu privire la investițiile de importanță pentru securitatea statului. În primă etapă, pentru neconformarea cu deciziile consiliului pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, Lukoil trebuie să plătească amenda și să se conformeze deciziei anterioare în termen de 5 zile”, notează Ministerul.

Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău este responsabilă, începând de vineri, 14 noiembrie, de operarea terminalului petrolier deținut de compania Lukoil la aerogară. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că, la data de 12 noiembrie, a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil pentru preluarea în administrare a activelor de la Aeroport, „cu titlu gratuit”, iar pe parcursul zilei de 13 noiembrie s-a realizat procesul de primire-predare a bunurilor.

Pe 22 octombrie, SUA a impus noi sancțiuni companiilor petroliere ruse ca urmare a lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Astfel, sancțiunile vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.