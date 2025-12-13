Witkoff se va întâlni cu Zelenski și liderii europeni la Berlin pentru a discuta planul de pace revizuit

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu liderii europeni la Bruxelles în acest weekend, în timp ce discuțiile privind cadrul de pace propus de SUA, care vizează încheierea războiului din Ucraina, continuă, a relatat Wall Street Journal (WSJ) pe 12 decembrie, citat de presa din Ucraina.

Ultima rundă de discuții are loc pe fondul presiunii în creștere a SUA de a avansa negocierile și a unor noi acuzații din partea lui Trump că Zelenski este cel care refuză să fie de acord cu planul american.

Oficialii americani au declarat pentru WSJ că președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz vor participa la discuțiile cu Witkoff, programate pentru 14 și15 decembrie.

Următoarea rundă de discuții era inițial așteptată să aibă loc pe 13 decembrie, însă data unei întâlniri cu Zelenski nu a fost imediat clară.

Întâlnirea la care a participat Zelenski vine în urma anunțului că Kievul și partenerii săi europeni au transmis Washingtonului revizuirile lor la cadrul de pace propus de SUA, concesiile teritoriale dominând tensiunile dintre părți.

Într-o declarație adresată reporterilor pe 8 decembrie, Zelenski a declarat că retragerea Ucrainei din părțile neocupate ale Donbasului, domeniul de aplicare al garanțiilor de securitate și statutul Centralei Nucleare de la Zaporijia rămân cele mai sensibile elemente aflate în negociere.

Zelenski a adăugat pe 11 decembrie că orice decizii teritoriale trebuie luate chiar de ucraineni, fie prin alegeri, fie prin referendum.

În căutarea unui consens privind suveranitatea sa teritorială, Kievul a insistat să implice partenerii europeni în negocieri după ce continentul s-a declarat complet exclus dintr-un proces care îi afectează direct securitatea.

Zelenski a vorbit ultima dată direct cu Witkoff, precum și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, într-o convorbire telefonică pe 6 decembrie, o conversație pe care a descris-o ca fiind „lungă și substanțială”.