Indemnizația unică la naștere va crește până la aproape 22 de mii de lei, iar pensiile vor fi indexate cu 6,8%. Ce prevede bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, votat în prima lectură

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS) prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. De asemenea, în 2026, alocația acordată la naștere va crește până la 21 886 de lei, potrivit Parlamentului. Deputații au votat în prima lectură documentul.

Documentul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 de mii de persoane vor beneficia de pensii.

Potrivit proiectului de lege, atât veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, cât și cheltuielile sunt estimate la 51,45 de miliarde de lei, cu 4,2% mai mult decât veniturile și cheltuielile precizate pentru anul curent. Ponderea acestora în PIB este de câte 13,6%.

„Alocația acordată la naștere va crește până la 21 886 de lei, de acest sprijin beneficiind anual aproximativ 36 de mii de copii. Totodată, peste 78 de mii de copii de până la doi ani vor primi o indemnizație lunară de 1000 de lei”, conform proiectului.

De menționat că, în comparație cu anul 2025, cel mai mult au crescut alocațiile pentru protecția socială în cazuri excepționale. Pentru acest subprogram sunt prognozate cheltuieli de 2,49 miliarde de lei, cu 23,9% mai mult decât cheltuielile aprobate pentru anul 2025. Autorii menționează că această majorare este determinată de creșterea sumei prognozate pentru susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social (580,37 milioane de lei) și reducerea vulnerabilității (1,91 miliarde de lei prognozate).

„Cea mai mare pondere în volumul total al cheltuielilor BASS, adică 66,5%, o au alocațiile pentru protecția persoanelor în etate. Este vorba despre 34,18 miliarde de lei, cu 11,2% mai mult decât mijloacele financiare aprobate pentru anul 2025”, potrivit Parlamentului.

Totodată, pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități urmează să fie alocate 5,9 miliarde de lei, ceea ce constituie 11,6%. Iar suma care va fi alocată pentru protecția familiei și a copilului va crește cu 2,1% față de suma aprobată pentru anul 2025 și va depăși 4,9 miliarde de lei. Valoarea acestui subprogram constituie 9,6% din suma totală a cheltuielilor BASS.

Pentru a sprijini familiile și revenirea femeilor pe piața muncii, bugetul include și crearea a 2000 de noi locuri de creșă pentru copiii de până la 3 ani.

În același timp, protecția victimelor violenței rămâne o prioritate și în 2026. Noi centre de adăpost pentru femeile și fetele victime ale violenței în familie vor fi deschise în Telenești, Ștefan Vodă și Cahul.

După definitivare, proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua.