UPDATE Alerta privind presupusa minare a trenului București-Kiev s-a dovedit a fi una falsă

Pe 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord, precum că trenul București – Kiev ar fi minat, informează Poliția de Frontieră.

UPDATE 18:00 Astăzi, în jurul orei 12:57, Poliția a fost sesizată despre o alertă de minare a trenului București – Kiev, aflat la ieșirea din R. Moldova prin Punctul de trecere a frontierei Vălcineț.

Imediat au fost demarate toate acțiunile, conform protocolului, la fața locului deplasându-se specialiștii Secției tehnico-expozivă și cei ai Direcției chinologice ale Poliției.

„Verificările s-au încheiat la această oră. Alerta s-a dovedit a fi una falsă, obiecte suspecte sau care ar conține explozibil, dispozitive sau substanțe nu au fost depistate”, anunță Poliția Națională.

Oamenii legii întreprind toate măsurile necesare pentru stabilirea circumstanțelor.

Sursa: IGP

Știre inițială:

Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de tren de pe ruta București – Kiev a fost informat de către serviciul de dispecerat al CFM, stația Vălcineț, despre o alertă transmisă anterior.

„Conform acesteia, șeful de tren a fost notificat de Ukrzaliznytsia (Căile Ferate Ucrainene) că o persoană de gen masculin a apelat linia verde, comunicând despre o presupusă minare a trenului nr. 100, compus din 4 vagoane, care se afla la acel moment în PTF Vălcineț, la ieșire din R. Moldova”, transmite Poliția de Frontieră.

Imediat după recepționarea informației, au fost alertate și mobilizate toate autoritățile competente, care intervin la fața locului și desfășoară verificări conform procedurilor legale, în vederea asigurării siguranței pasagerilor, personalului feroviar și a infrastructurii.

Poliția de Frontieră tratează cu maximă responsabilitate orice sesizare de acest gen și va informa publicul pe măsura apariției unor date confirmate, mai menționează autoritățile.