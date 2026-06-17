Vreme schimbătoare pe 17 iunie: în unele raioane se așteaptă ploi

Pentru ziua de 17 iunie, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) anunță vreme predominant stabilă în sud și centru, iar în nord se așteaptă precipitații.

În centrul R. Moldova, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime ziua vor oscila între +25…+26°C. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 18 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 70%.

În sudul țării se prevede vreme mai caldă, cu maxime de până la +28°C. Cerul va rămâne variabil pe parcursul zilei, iar condițiile de vânt și umiditate vor fi similare celor din regiunile centrale, cu rafale de până la 18 km/h din nord-vest și umiditate de 70%.

În nordul republicii, vremea va fi mai instabilă. Sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice, iar valorile maxime din termometre vor ajunge la +23°C. Vântul din nord-vest va atinge 18 km/h.