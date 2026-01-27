Volodimir Zelenski, despre aderarea Ucrainei la UE: „Vorbim despre o dată concretă – 2027 – și contăm pe sprijinul partenerilor”

Volodimir Zelenski declară că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană ar trebui să aibă loc până în 2027. Președintele ucrainean a scris într-o postare pe X că aderarea ar fi una dintre garanțiile cheie de securitate nu numai pentru Ucraina, ci și pentru întreaga Europă.

Mesajul lui Volodimir Zelenski a fost publicat în urma unei discuții cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker.

„L-am informat pe cancelar despre întâlnirile trilaterale ale delegațiilor ucraineană, americană și rusă care au avut loc în Emiratele Arabe Unite săptămâna trecută. Părțile au discutat în principal despre probleme militare, dar au vorbit și despre garanțiile de securitate.

Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanțiile cheie de securitate nu numai pentru noi, ci și pentru întreaga Europă. La urma urmei, puterea colectivă a Europei este posibilă, în special, datorită contribuțiilor Ucrainei în materie de securitate, tehnologie și economie. De aceea, vorbim despre o dată concretă – 2027 – și contăm pe sprijinul partenerilor pentru poziția noastră”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Potrivit Financial Times (FT), Comisia Europeană ar pregăti un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în UE, pentru ca președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, să fie de acord cu cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, în cadrul unui eventual acord de pace. Publicație notează că deși Ucraina nu ar avea toate drepturile de vot al unui stat membru după aderare, perspectiva neliniștește numeroase capitale europene.

Anterior, Ursula von der Leyen a confirmat că aderarea Ucrainei la UE este legată de negocierile pentru pace. „Aderarea este atât o garanție cheie de securitate în sine pentru Ucraina, cât și motorul esențial pentru creșterea și prosperitatea viitoare”, a spus ea.

Ucraina a devenit țară candidată pentru aderare în 2022. „O referire la aderarea Ucrainei la UE în 2027 este inclusă în proiectul planului de pace în 20 de puncte coordonat de SUA, aflat acum în negociere, în ciuda faptului că oficialii UE estimează că țara ar putea avea nevoie de încă un deceniu de reforme pentru a îndeplini criteriile stricte de aderare ale UE”, notează sursa citată.