Vladimir Andronachi, eliberat din arest: „Încălcarea admisă de procuror a privat Curtea de Apel de posibilitatea de a analiza temeiurile prelungirii măsurii preventive de arest” în privința fostului deputat

Fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, a fost eliberat din arest preventiv. O hotărâre în acest sens a fost pronunțată pe 2 februarie 2026 de către Curtea de Apel Centru, care a respins demersul procurorilor. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), în privința lui Andronachi este aplicată măsura obligării de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală.

Curtea de Apel Centru menționează într-un comunicat faptul că arestul preventiv prelungit în privința lui Andronachi pe 31 decembrie 2025, urma să expire pe 23 ianuarie 2026, ca urmare a includerii în termenul de detenție a perioadei în care s-a aflat în arest la domiciliu de la 24 decembrie 2025 până la 31 decembrie 2025, potrivit prevederilor art. 186 alin. (6) pct. 2) Cod de procedură penală.

Totuși, potrivit instanței de apel, procurorul de caz a înaintat un demers de prelungire a arestării tocmai la 22 ianuarie 2026, adică „cu omisiunea termenului obligatoriu prevăzut de lege”. Iar „eroarea admisă de procuror a fost ignorată în mod neconvingător și de către instanța de fond”. Prin urmare, reprezentanții instanței susțin că „încălcarea admisă de procuror a privat, prin efectul legii, Curtea de Apel de posibilitatea de a analiza temeiurile prelungirii măsurii preventive de arest în privința învinuitului Andronachi Vladimir”.

Conform informațiilor publice, Nicolae Busuioc este procurorul care gestionează cauza penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează fostul deputat democrat Vladimir Andronachi. Ziarul de Gardă a solicitat o reacție de la reprezentanții Procuraturii Anticorupție. O vom publica imediat ce o vom primi.

„În continuare, potrivit prevederilor art. 308 alin. (3) Cod de procedură penală, procurorul era obligat să înainteze un nou demers de prelungire a arestării cu cel puţin 5 zile până la expirarea termenului de arestare, adică, cel târziu la data de 18 ianuarie 2026.

Totuși, procurorul a înaintat demers de prelungire a arestării tocmai la 22 ianuarie 2026, adică cu omisiunea termenului obligatoriu prevăzut de lege.

În argumentarea omisiunii termenului prevăzut de lege, la depunerea demersului, procurorul a invocat lipsa de claritate a indicării termenului de la care se calculează arestul preventiv, aplicat învinuitului Andronachi Vladimir la 31 decembrie 2025, de către Curtea de Apel Centru.

Argumentele procurorului, preluate și de către instanța de fond, au fost respinse din următoarele considerente:

1. Chiar în situația în care se considera întemeiat să întârzie depunerea demersului de prelungire a arestului, prevederile art. 308 alin. (3) Cod de procedură penală, îl privau pe procuror de posibilitatea de restabilire a termenelor. 2. Dacă întâmpina dificultăți la interpretarea termenului de calculare a arestării preventive, procurorul putea solicita explicații de la instanța de recurs. 3. La fel, chiar dacă a considerat neîntemeiată includerea, în perioada arestării preventive a învinuitului, a perioadei aflării acestuia în arest la domiciliu, procurorul urma să se conformeze perioadei de calcul stabilite de către instanța de recurs în decizia sa irevocabilă și să înainteze demersul cu 5 zile până la expirarea perioadei ante stabilite. 4. Pentru a evita pericolul de respingere a demersului, în temeiul art. 308 alin. (3) Cod de procedură penală, procurorul nu era privat de posibilitatea de a înainta demersul de prelungire a arestării și cu mai mult de 5 zile până la expirarea arestării.

Toate pârghiile legale avute la dispoziție, pentru a evita încălcarea constatată supra, procurorul le-a ignorat. În continuare, eroarea admisă de procuror a fost ignorată în mod neconvingător și de către instanța de fond.

Curtea de Apel Centru a indicat și faptul, că într-o speță similară, în care instanțele naționale au admis un demers al procurorului de prelungire a arestului, depus cu încălcarea termenului de 5 zile până la expirarea arestului, Republica Moldova a fost condamnată de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, pentru violarea articolului 5 § 1 din CEDO, fiind obligată la plata compensațiilor.

Art. 308 alin. (3) Cod de procedură penală, prevede în mod imperativ, că în caz de încălcare a termenului de depunere a demersului de prelungire a arestării, acesta se respinge de către instanța de judecată.

În lumina celor enunțate, precum și jurisprudenței relevante a Curții Europene pentru Drepturile Omului, încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 23.01.2026 a fost casată, fiind dispusă respingerea demersului procurorului de prelungire a arestării preventive a învinuitului Andronachi Vladimir, cu aplicarea față de acesta a măsurilor procesuale de constrângere”, se spune în comunicatul Curții.

Astfel, potrivit instanței de apel, „încălcarea admisă de procuror a privat, prin efectul legii, Curtea de Apel de posibilitatea de a analiza temeiurile prelungirii măsurii preventive de arest în privința învinuitului Andronachi Vladimir”.

Totodată, pentru încălcările admise de către procuror și judecătorul de instrucție, a fost emisă o încheiere interlocutorie și expediată la Inspecția procurorilor de pe lângă CSP și la Inspecția judiciară de pe lângă CSM.

Detalii despre dosarele lui Andronachi

Fostul deputat a fost reținut în seara zilei de marți, 2 septembrie.

Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează cauza penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a declarat pentru jurnaliștii de la TV8 că dosarul a fost deschis în 2021 pentru presupuse fapte comise în 2014, perioadă în care Andronachi activa în calitate de om de afaceri.

Astfel, Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, este bănuit că ar fi spălat 360 de mii de dolari într-un episod și 100 de mii de dolari în al doilea.

Potrivit acuzatorului de stat, dosarul a fost deschis în 2021, însă ulterior a fost conexat cu o altă cauză penală, inițiată în august 2025, pe baza unor probe noi și declarații ale unor martori care au permis relansarea urmăririi penale.

„(…) Probele au demonstrat schema infracțională complexă care a fost organizată de către domnul Andronachi. Urmează să efectuăm alte acțiuni de identificare a tuturor participanților (…). El a acționat prin interpuși – persoane apropiate și a reușit să spele o sumă impunătoare de bani (…)”, a subliniat procurorul pentru sursa citată.

Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus în trecut de oligarhul Vladimir Plahotniuc. În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe dosare penale: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și „Metalferos”.

În noiembrie 2022, Andronachi a fost expulzat de autoritățile din Ucraina și reținut în dosarul „Frauda bancară”. Ulterior, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat din arest la domiciliu sub garanție personală. Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), în 2014, utilizând acte fictive și informații false, mai multe persoane ar fi determinat încheierea cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă. În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.

Fostul deputat PD a pledat nevinovat.