VIDEO Detalii despre noul judecător-raportor care a preluat dosarul „Kuliok”, în care figurează Igor Dodon: CSJ audiază doi martori ai apărării

Alexandru Negru este noul judecător-raportor care a preluat examinarea dosarului „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, în prezent deputat, după ce Ghenadie Eremciuc și-a încetat activitatea la sfârșitul lunii aprilie. Miercuri, 6 mai, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) are loc prima ședință de judecată după o nouă schimbare în completul de judecată, fiind audiați doi martori ai apărării.

Ședința a început cu un schimb de replici tensionat între avocații lui Igor Dodon și Stella Bleşceaga, președinta completului de judecată. Apărătorul Ion Vizdoga a întrebat judecătorii dacă cercetarea judecătorească va fi reluată, acuzându-i de „duble standarde”.

„Este o întrebare. Data trecută, când s-a schimbat un judecător, instanța a decis să reia cercetarea judecătorească de la început, acum noi avem situația când a fost schimbat raportorul pe această cauză penală, într-o situație mai delicată decât când se schimbă un singur judecător, și noi am crezut că va fi reluată de la început, pentru că se schimbă anume raportorul (…). Noi avem duble standarde – într-o situație când s-a schimbat un singur judecător, s-a reluat, în altă situație când s-a schimbat raportul pe acest dosar, noi continuăm (examinarea, n.r.) (…)”, a declarat avocatul.

Stella Bleşceaga, președinta completului de judecată, a precizat că cercetarea judecătorească nu va fi reluată.

„(…) Domnule avocat, dar dvs. puteți să așteptați răspunsul instanței și să nu interveniți, neascultând un răspuns. Data trecută, noi am explicat, când s-a reluat de la început, acolo au fost înlocuiți doi judecători (…). Așa cum am spus, continuăm cercetarea judecătorească. Nu va fi reluată de la început. Noi am comunicat despre acest fapt, nu înțeleg de ce dvs. insistați (…)”, a spus Stella Bleşceaga.

„Eu insist să cunoaștem, adică să nu fie informație ascunsă”, a continuat Vizdoga, întrebând dacă judecătorul Alexandru Negru a reușit să facă cunoștință cu materialele dosarului.

La rândul său, magistratul Alexandru Negru a declarat că are nevoie de timp suplimentar pentru a examina dosarul, însă este pregătit să audieze astăzi cei doi martori asigurați de avocații lui Dodon.

„Stimați participanți la proces, stimați colegi, eu am făcut cunoștință cu materialele cauzei. Ele sunt voluminoase și în acest context menționez că o să am nevoie de un termen suplimentar – astăzi, mâine și deja mai este o săptămână până se reiau ședințele care sunt stabilite. Acest termen va fi suficient pentru a face cunoștință cu toate materialele cauzei. În contextul în care partea apărării afirmă că și-a asigurat prezența martorilor, ca să nu-i punem în situația de a mai veni încă o dată, eu sunt gata să purcedem la audierea lor”, a declarat judecătorul Alexandru Negru.

ZdG a aflat că cei doi martori ai apărării audiați la CSJ sunt Dorin Pavaloi, președintele OT Briceni a PSRM, și fostul consilier municipal Serghei Basiuc-Brînzei, președinte al OT a sectorului Rîșcani a municipiului Chișinău a PSRM.

Cine este judecătorul Alexandru Negru

Alexandru Negru a îmbrăcat roba de judecător în februarie 2014, odată cu numirea sa la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pentru un mandat de cinci ani. Ulterior, a fost numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, potrivit magistrat.md. Înainte de a accede în magistratură, Negru a activat la întreprinderile municipale „Servicii Locative Rîșcani” și „Servicii Locative Centru”.

La mijlocul lunii aprilie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) l-a transferat temporar pe Alexandru Negru de la Judecătoria Chișinău la CSJ, în urma unui concurs. Negru este specializat în cauze de corupție, iar anterior a depus o cerere de abținere de la examinarea dosarului „Frauda bancară”. Pe 4 mai 2026, judecătorul l-a condamnat la închisoare pe fostul executor judecătoresc George Boțan pentru abuz de putere în cadrul unor licitații care ar fi fost trucate.

Alexandru Negru a promovat evaluarea integrității, fiind audiat de Comisia Vetting în calitate de candidat la funcția de judecător la CSJ, fără a fi identificate probleme de integritate. Raportul de evaluare a primit aviz pozitiv din partea CSM.

Anul trecut, judecătorul a avut venituri salariale de peste 536 de mii de lei de la Judecătoria Chișinău și CSJ, și peste 36 de mii de lei din activitatea științifică.

Detalii despre dosarul „Kuliok”

Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte al R. Moldova și actualul deputat Igor Dodon, a fost reluat de la zero la începutul lunii noiembrie 2025 din cauza înlocuirii unui judecător. Până în iunie 2025, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc şi Stella Bleşceaga, preşedinta completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost desemnat în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani, ședințele de judecată fiind puse pe pauză. Ulterior, judecătorul Ion Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea.

La mijlocul lunii aprilie 2026, Eremciuc și-a încetat activitatea la CSJ, exact la trei ani de la transfer.

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „Kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sectorul Ciocana, privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului președinte al R. Moldova care a fost emisă anterior.

Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu kulioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.