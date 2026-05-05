Republica Moldova își consolidează parteneriatul energetic cu UE: discuții la nivel înalt la Bruxelles

Astăzi, 5 mai 2026, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la cea de-a VII-a ediție a Dialogului energetic la nivel înalt UE–Moldova, în contextul unei vizite oficiale la Bruxelles axate pe consolidarea cooperării energetice cu Uniunea Europeană și partenerii internaționali. Reuniunea a fost co-prezidată de comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, și ministrul Dorin Junghietu, cu participarea Secretariatului Comunității Energetice.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avut întrevederi bilaterale cu directorul general pentru vecinătate și negocieri privind extinderea din cadrul Comisiei Europene, Gert Jan Koopman, precum și cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Uniunea Europeană, Andrew Puzder. Discuțiile au vizat oportunitățile de colaborare pentru întărirea securității energetice regionale, avansarea reformelor din sector și aprofundarea cooperării instituționale.

Reziliență în fața crizelor energetice

În dialogul cu directorul general pentru vecinătate și negocieri privind extinderea din cadrul Comisiei Europene, Gert Jan Koopman, ministrul a evidențiat reziliența Republicii Moldova în fața provocărilor recente, inclusiv atacurile asupra infrastructurii energetice regionale.

Oficialul moldovean a subliniat că gestionarea crizei provocate de incidentele asupra liniei Isaccea–Vulcănești a fost posibilă datorită cooperării eficiente cu partenerii europeni și regionali. „A fost o perioadă foarte dificilă pentru noi, dar cooperarea strânsă cu România și Ucraina ne-a permis să depășim aceste provocări. Am demonstrat că planurile de contingență elaborate anterior au prevăzut mecanisme de intervenție ce funcționează chiar și în scenarii extreme”, a declarat acesta.

Ministrul a menționat că Republica Moldova a finalizat planul de pregătire pentru perioada de vară, în cooperare cu instituțiile europene, și că autoritățile rămân vigilente în contextul riscurilor persistente. Totodată, acesta a evidențiat progresele în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, inclusiv inaugurarea primei instalații de stocare la scară mare și obiectivul de a ajunge într-un timp scurt la 200 MWh instalați.

„Investițiile în stocare și flexibilitate sunt esențiale pentru a ne consolida reziliența energetică”, a declarat ministrul.

Un alt subiect pe agenda discuțiilor a fost securitatea aprovizionării cu produse petroliere, în contextul volatilității piețelor internaționale. Ministrul a accentuat necesitatea unei coordonări strânse cu Uniunea Europeană, arătând că „securitatea energetică a UE nu se oprește la granițele Uniunii, iar Republica Moldova trebuie să fie parte a acestui efort comun”. De asemenea, a fost subliniată importanța includerii Moldovei în mecanismele europene relevante, în special în domeniul combustibilului pentru aviație.

Progrese în integrarea pe piața energetică a UE

În contextul Planului de creștere, ministrul a informat că întreg proiectul liniei electrice Vulcănești–Chișinău este pregătit pentru finalizare până la sfârșitul lunii mai, iar autoritățile vor aplica penalități asupra companiilor contractate în cazul unor eventuale întârzieri. Totodată, au fost menționate progresele în transpunerea legislației europene privind stocurile de petrol. Oficialul european a salutat măsurile întreprinse în consolidarea securității energetice și în alinierea la standardele Uniunii Europene.

Sprijinul SUA pentru securitatea energetică

În cadrul întrevederii cu ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder, ministrul Dorin Junghietu a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant oferit de Statele Unite pentru întărirea securității energetice a Republicii Moldova.

„Suntem recunoscători pentru parteneriatul solid cu Statele Unite și pentru oportunitățile pe care cooperarea energetică le deschide pentru Republica Moldova și întreaga regiune. Accesul la resurse energetice diversificate, inclusiv la gaze naturale lichefiate din SUA, contribuie direct la reducerea dependenței de sursele tradiționale de import și la creșterea competitivității economice”, a declarat ministrul.

Diversificarea surselor de energie și proiecte regionale

Discuțiile au vizat și dezvoltarea Coridorului Vertical de gaze, ministrul subliniind sprijinul Republicii Moldova pentru facilitarea fluxului de gaze naturale lichefiate din SUA către întreaga regiune.

În acest context, a fost evidențiat potențialul dezvoltării unui proiect de investiții în sudul țării, care ar putea valorifica gazele americane pentru producerea de energie electrică destinată inclusiv exportului către Ucraina.

Noi interconectări și tehnologii energetice

Un alt subiect abordat a fost proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș, realizat cu sprijinul SUA, menit să consolideze interconectarea cu România și să contribuie la modernizarea rețelei electrice. Ministrul a menționat că studiul de prefezabilitate este în curs și ar urma să fie finalizat în această vară, iar obiectivul major este punerea în funcțiune a liniei până în 2030.

De asemenea, au fost discutate perspectivele de cooperare în domeniul energiei nucleare, inclusiv al reactoarelor modulare mici, precum și potențialul de dezvoltare a energiei geotermale.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, efectuează în perioada 4–6 mai o vizită oficială la Bruxelles, axată pe consolidarea cooperării energetice cu instituțiile europene și partenerii internaționali.

Dialogul energetic la nivel înalt UE–Republica Moldova, lansat în 2021, reprezintă o platformă de dialog esențială pentru coordonarea cooperării în domeniul energetic și pentru avansarea integrării țării noastre în piața energetică europeană.

Context energetic: dependența de importuri rămâne ridicată

Datele privind aprovizionarea cu energie electrică evidențiază clar de ce cooperarea cu partenerii europeni și regionali rămâne esențială.

În aprilie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 333.493 MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 110,85 EUR/MWh.

Peste 62% din necesar a fost acoperit din importuri, dintre care 37,45% au fost achiziționate prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar 25,37% prin intermediul platformelor OPCOM și BRM, de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

În același timp, producția internă a asigurat circa 37% din consum, o pondere importantă provenind din surse regenerabile. Din această cantitate, CET-Nord și Termoelectrica au asigurat 14,05%, iar parcurile și centralele de energie regenerabilă 23,13%.

Datele confirmă că, în pofida progreselor înregistrate, Republica Moldova rămâne dependentă de piața regională de energie, ceea ce amplifică importanța consolidării parteneriatelor strategice și a integrării în mecanismele energetice europene.

Accelerarea interconectării energetice cu România

Ministerul Energiei a inițiat procesul de declarare a statutului de utilitate publică pentru cea de-a treia linie electrică de tensiune înaltă ce va interconecta Republica Moldova cu România și, respectiv, Uniunea Europeană, LEA 400 kV Strășeni–Gutinaș, precum și pentru modernizarea stației electrice Strășeni 330 kV.

Astfel, în calitate de proiect strategic de interes național, vor fi aplicate mecanisme speciale care vor permite accelerarea implementării, inclusiv simplificarea și urgentarea procedurilor administrative, facilitarea procesului de obținere a avizelor și autorizațiilor, precum și desfășurarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică într-un regim mai rapid și eficient, în strictă conformitate cu legislația în vigoare.