Vlad Filat susține că NU mai este anunțat în căutare internațională

Vlad Filat a publicat joi, 12 februarie, un act emis de Direcția cooperare polițienească internațională (DCPI), din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP), care prevede că la data de 15 ianuarie 2026, Interpol ar fi anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele său.

Potrivit documentului publicat de Vlad Filat, trimis de Direcția cooperare polițienească internațională, din cadrul Inspectoratului General al Poliției, către avocata Cristina Bancu, politicianul „nu figurează în căutare internațională de către țările membre ale OIPC Interpol”.

„În urma verificărilor efectuate în bazele de date gestionate de către DCPI, s-a constatat că cetățeanul Filat Vladimir, interesele căruia le reprezentați în baza mandatului, la momentul verificării (11.02.2026), nu figura în căutare internațională de către țările membre ale OIPC Interpol, inclusiv și la solicitarea autorităților de aplicare a legii din Republica Moldova. Subsidiar, comunicăm că cetățeanul Filat Vladimir a fost anunțat în căutare internațională la data de 26.12.2025 la solicitarea BNC Interpol Paris/Franța, iar ulterior la data de 15.01.2026 a fost anulat din căutare internațională la solicitarea inițiatorului căutării – BNC Interpol Paris/Franța, fapt despre care a fost informată Procuratura Republicii Moldova”, se arată în document.

Sursa: Facebook/ Vlad Filat

Vlad Filat a făcut public actul pe pagina lui de Facebook, unde a menționat că „nu m-am eschivat și nu m-am ascuns niciodată”.

„Decizia a fost luată la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării respective. Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul. (…) Reiterez cu deplină responsabilitate: mă aflu în R. Moldova. Nu m-am eschivat și nu m-am ascuns niciodată. Am informat instituțiile competente despre locul aflării mele și am manifestat întreaga deschidere necesară pentru cooperare, în spiritul legii și al respectului față de instituțiile statului”, a scris Vlad Filat pe Facebook.

Anterior, ZdG a scris că, la data de 26 decembrie 2025, pe numele fostului prim-ministru Vlad Filat a fost emis un mandat de arestare internațional de Biroul Central Național INTERPOL Paris.

La începutul lunii decembrie, o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe fostul premier Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.

După ce decizia instanței franceze a devenit publică, Filat a a scris într-o postare pe rețelele sociale că aceasta se referă la dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul său din 2012 și că „este una motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova”.