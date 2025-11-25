Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, va fi reevaluat. Acesta picase inițial evaluarea externă

Vitalie Budeci, magistrat la Judecătoria Chișinău, temporar transferat la Curtea de Apel Centru, și candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, va fi reevaluat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins, în cadrul ședinței din 25 noiembrie, raportul negativ al comisiei de evaluare în privința judecătorului.

Șase membri ai CSM au votat pentru respingerea raportului negativ, în timp ce alți 5 membri – pentru aprobarea documentului.

În octombrie 2025, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a transmis CSM-ului raportul de evaluare privind judecătorul Vitalie Budeci. Comisia a stabilit că acesta „nu îndeplinește criteriile de integritate și nu promovează evaluarea externă”.

Budeci și-a început cariera în 2015, când a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria Chișiău, sediul Buiucani, pe un termen de 5 ani.

În 2020, la propunerea plenului Consiliului Superior al Magistraturi, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea acestuia în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

În iunie 2024, CSM a aprobat transferul temporar la Curtea de Apel Centru a patru dintre cei opt judecători care au depus cereri, printre care și Budeci. Transferul a avut loc din 17 iunie, până la ocuparea a cel puțin 30 de funcții de judecător în cadrul instituției, funcții ce au devenit vacante după ce, în plin proces de reformă a sectorului justiției, 20 judecători de la Curtea de Apel Chișinău au depus cereri de demisie din funcție.