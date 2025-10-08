Vinurile moldovenești vor avea etichete mai clare, aliniate practicilor internaționale

Etichetele vinurilor vor include informații noi privind ingredientele și alergenii, aliniate practicilor internaționale, pentru ca fiecare consumator să poată înțelege cu exactitate ce conține produsul pe care îl alege. Guvernul a aprobat pe 8 octombrie un proiect care modifică regulile de etichetare și practicile aplicabile în sectorul vitivinicol, cu scopul de a proteja consumatorii și de a crea un cadru normativ mai coerent pentru producători, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

Pe etichetele vinurilor va fi indicată lista completă a ingredientelor, precum și prezența substanțelor care pot provoca alergii sau intoleranțe.

„Informațiile vor fi prezentate într-un mod clar și accesibil, iar producătorii vor putea utiliza pictograme standardizate sau coduri QR. Pentru denumirile tehnice complexe se vor folosi termeni simplificați, astfel încât etichetele să fie mai ușor de citit, fără a pierde din precizia informațiilor”, potrivit comunicatului MAIA.

Proiectul aduce și clarificări importante pentru activitatea producătorilor. Sunt stabilite reguli uniforme pentru modul în care se indică ingredientele, inclusiv în cazul vinurilor aromatizate, unde ingredientele sunt mai complexe.

Pentru operatorii din sector, adaptarea la noile cerințe se va face gradual. Producătorii vor avea la dispoziție trei luni pentru modificarea etichetelor și alinierea proceselor, iar stocurile de vinuri fabricate anterior vor trebui declarate la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii. Aceste produse vor putea fi comercializate până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 31 august 2027.