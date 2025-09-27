VIDEO Un preot din Hîncești ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină” în timpul slujbei religioase

Astăzi, pe 27 septembrie, Inspectoratul de Poliție Hîncești a fost sesizat despre faptul că, în timpul slujbei religioase, desfășurată într-o biserică din localitate, preotul ar fi distribuit enoriașilor ziare cu titlul „Sare și Lumină”.

Potrivit informațiilor oferite de IGP, ziarele cu titlul „Sare și Lumină” ar fi fost tipărite într-o tipografie clandestină, despre care a comunicat recent poliția.

„Mai mult, preotul împǎrțea respectivele publicații și copiilor veniți la bisericǎ. Ziarele conțin mesaje denigratoare în adresa instituțiilor statului, îndemnuri la ură pe criterii religioase și tentative de influențare a opiniei publice în contextul alegerilor parlamentare”, conform informațiilor Poliției.

Polițiștii au ridicat 164 de exemplare. Circumstanțele cazului sunt în curs de documentare, iar probele acumulate vor fi remise organelor competente pentru adoptarea măsurilor de rigoare.

La Hîncești, pe 26 septembrie, în urma unor verificări, polițiștii Inspectoratului de Poliție Hîncești au depistat într-o bisericǎ mai multe publicații cu titlul „Sare și Lumină”, similare celor de la Bălți, scoase la tipar de o tipografie clandestinǎ.

VIDEO/ Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber – noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din R. Moldova face campanie electorală – Ziarul de Gardă

La mijlocul lunii mai 2025, mai mulți tineri, printre care și minori, au fost recrutați și adăugați într-un grup de Telegram numit „Lotos”, creat și coordonat de un oarecare Afanasii Afanasievici, așa cum se prezintă acesta pe rețelele de socializare.

O lună mai târziu, grupul ajunsese să numere 27 de membri și era utilizat pentru transmiterea unor sarcini clare: să împartă iconițe care au pe spate coduri QR, ce duc spre un canal de Telegram numit „Sare și Lumină”.

Creat la sfârșit de iunie 2024, pe canalul „Sare și Lumină”, erau publicate preponderent rugăciuni, felicitări și povețe duhovnicești. La scurt timp însă, au început a fi strecurate și postări cu tentă politică: despre limbă, care este numită „moldovenească”, despre familia tradițională vs. comunitatea LGBT, despre istorie – toate narațiuni cu care operează și pro-rușii din R. Moldova.