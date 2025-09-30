VIDEO Protestul organizat de blocul „Patriotic”: 31 de persoane, majoritatea fiind din regiunea transnistreană, au fost documentate de oamenii legii

În timpul protestului organizat luni, 29 septembrie, de blocul „Patriotic” în fața Parlamentului, 31 de persoane, majoritatea provenind din regiunea transnistreană, au fost documentate de către forțele de ordine.

În urma măsurilor întreprinse, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru încălcarea regulilor privind organizarea și desfășurarea întrunirilor publice, huliganism și neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, de educare și instruire a copilului.

„Acțiunile polițiștilor s-au desfășurat cu respectarea strictă a cadrului legal, având drept obiectiv prevenirea incidentelor, menținerea ordinii publice și asigurarea siguranței tuturor persoanelor prezente.

Reiterăm că Poliția respectă dreptul cetățenilor la întruniri pașnice și la liberă exprimare, însă atrage atenția că aceste drepturi trebuie exercitate în limitele prevăzute de lege. Amintim și cǎ atragerea minorilor în asemenea acțiuni este ilegalǎ”, susțin reprezentanții Poliției.

Luni, 29 septembrie, blocul „Patriotic” a organizat un protest în fața sediului Parlamentului, la care au participat câteva sute de persoane. În pofida apelului lansat către mai multe forțe politice să se alăture, „fără drapele de partid”, la miting au venit numai reprezentanții blocului, în frunte cu Igor Dodon și Vasile Tarlev.

În timpul protestului, un bărbat a strigat „Slavă Ucrainei”, iar cineva din mulțime i-a răspuns: „În componența Rusiei”. Contramanifestantul a fost scos din mijlocul protestatarilor de către forțele de ordine.

La final, vicepreședintele PSRM, Vlad Bătrâncea, le-a transmis oamenilor să se retragă acasă și i-a îndemnat să rămână „în contact”.