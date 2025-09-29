Protest de jumătate de oră al Blocului Patriotic. „Fiți la legătură”

Blocul Patriotic a desfășurat un protest în fața sediului Parlamentului, la care au participat câteva sute de persoane. În pofida apelului lansat către mai multe forțe politice să se alăture, „fără drapele de partid”, la miting au venit numai reprezentanții Blocului Patriotic, în frunte cu Igor Dodon și Vasile Tarlev.

Dodon a ținut să sublinieze scorul obținut la secțiile de votare aflate pe teritoriul R. Moldova, menționând că PAS a obținut aici 44 la sută, iar forțele de opoziție – 49 la sută, reiterând narațiunea prin care diminuează rolul votului cetățenilor din străinătate.

„Vă bucurați degeaba. Poporul nu e mulțumit”, le-a adresat Dodon un mesaj celor din Partidul Acțiune și Solidaritate. El a mai spus că așteaptă rezultatele a zeci de contestări ce urmează să fie examinate de CEC în zilele următoare.

Pe final, vicepreședintele PSRM, Vlad Bătrâncea le-a spus oamenilor să meargă acasă și i-a îndemnat să rămână „la legătură”.

În timpul protestului, un bărbat a strigat „Slavă Ucrainei”, iar cineva din mulțime i-a răspuns: „În componența Rusiei”. Contramanifestantul a fost scos din mijlocul protestatarilor de către forțele de ordine.