VIDEO Profil de candidat: Partidul Social Democrat European

Partidul Social Democrat European, prescurtat PSDE, este succesorul fostului Partid Democrat al lui Vlad Plahotniuc. PSDE se declară un partid pro-european de centru-stânga. Liderul formațiunii este un fost ministru al Afacerilor Externe, Tudor Ulianovschi, care a preluat conducerea, în decembrie 2024, de la un alt fost ministru – Ion Sula.

Ziarul de Gardă vă propune o scurtă radiografie a Partidului Social Democrat European.

Simbolul „care spune, de fapt, totul”

PSDE a apărut în urma redenumirii vechiului Partid Democrat din Moldova, fondat și condus mai mulți ani de Dumitru Diacov și preluat apoi de Vladimir Plahotniuc. PSDE a „moștenit” de la PDM și logo-ul, noua formațiune având acum drept simbol o versiune restilizată a celor trei trandafiri – un element considerat foarte important de către liderul formațiunii.

„V-ați pus întrebarea vreodată de ce în sondaje Partidul Social Democrat European apare cu 1%, dar la vot obținem peste 11%? Cine minte aici? Haideți să vă spun eu adevărul care unii nu vor ca voi să-l cunoașteți. Sondajele pe care le tot vedeți pe online, peste tot, nu includ simbolul nostru – cei trei trandafiri. La telefon sau pe tabletă, oamenii aud doar o denumire nouă, fără imaginea care spune, de fapt, totul”, a declarat Tudor Ulianovschi, președintele PSDE.

Fiind întrebat despre conexiunile cu oligarhul și fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, liderul PSDE spune că partidul pe care îl conduce s-a desprins în totalitate de numele lui Plahotniuc.

„Domnul Plahotniuc nu are legătură cu Partidul Social Democrat European din R. Moldova. Nu știu dacă domnia sa are legături cu alte partide, putem doar să presupunem, dar eu răspund de PSDE. În ziua de astăzi, PSDE nu are legătură cu Vlad Plahotniuc. În același timp, în echipa noastră suntem foarte atenți pe cine acceptăm, pe cine nu acceptăm”, a precizat Ulianovschi în cadrul unui interviu.

Rețeaua de primari și consilieri PSDE, moștenită de la PDM

Pe lângă „imaginea care spune, de fapt, totul”, PSDE a „moștenit” și rețeaua de primari și consilieri a fostului PDM. Astfel, la alegerile locale din anul 2023, 103 candidați susținuți de PSDE au câștigat mandate de primar, 1018 au fost aleși consilieri de nivelul întâi, adică în sate și orașe, și 88 au devenit consilieri de nivelul doi, adică raionali. Între timp însă, unii dintre acești aleși locali au părăsit formațiunea.

De exemplu, în aprilie 2024, întreaga organizație teritorială a PSDE din Hîncești a aderat la PAS. Printre cei care au părăsit formațiunea s-au numărat președintele raionului, Iurie Levinschi, 16 dintre cei 17 primari aleși din partea PSDE și mai mulți consilieri locali și raionali. Informația a fost confirmată atunci pentru ZdG de vicepreședintele formațiunii, Vadim Brînzaniuc. Acesta a declarat că plecările sunt cauzate de „divergențe din partid” și a lansat acuzații către președintele de atunci al PSDE, Ion Sula.

„Dacă pleacă organizații, evident că este o problemă. Sunt anumite divergențe pe intern, deoarece unii din conducerea partidului au devenit purtători de cuvânt ai PAS. Mă refer, în primul rând, la președinte”, a declarat Vadim Brînzaniuc.

Tudor Ulianovschi, însă, este de altă părere, susținând că alte partide încearcă să atragă primari PSDE.

„Dacă revenim la Partidul Democrat, cum a fost anterior, succesorul căruia este PSDE, vedeți că cam toți au încercat și mai încearcă, încă mai au iluzia că mai pot fura din primari, aleși locali. Până a veni eu la acest partid, am văzut că Chicu a mai luat câțiva, Ceban câțiva a luat. Unii la PAS au plecat, pentru că au fost motivați și așa mai departe. Acum au încercat ăștia (Respect Moldova, n. r.). Lor nu le-a reușit și nu le va reuși”, a declarat președintele Partidului Social Democrat European în cadrul unui alt interviu.

Cine este Tudor Ulianoschi și candidații PSDE?

În 2014, Tudor Ulianovschi a devenit viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, deținând funcția dată până în anul 2016, pe perioada Guvernelor Filat, Leancă, Gaburici și Streleț. Din ianuarie 2018 până la demisia Guvernului Filip în vara lui 2019, Ulianovschi a deținut funcția de ministru al Afacerilor Externe.

PSDE a înregistrat la Comisia Electorală Centrală o listă de 86 de candidați la funcția de deputat. Cel care deschide lista este președintele formațiunii – Tudor Ulianovschi. Între 2014 și 2016, Ulianovschi a fost viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, după care a fost numit ambasador în Elveția și Liechtenstein și Reprezentant Permanent al R. Moldova pe lângă Oficiul ONU la Geneva. Din ianuarie 2018 până în vara anului 2019, Ulianovschi a deținut funcția de ministru al Afacerilor Externe într-un guvern controlat de fostul Partid Democrat. După o perioadă petrecută în mediul privat, Ulianovschi a revenit în politică înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, la care a participat în calitate de candidat independent. A ocupat penultimul loc printre cei 11 candidați, acumulând 0,52% din voturi.

Numărul doi pe lista de candidați înaintată de PSDE la parlamentare este fostul președinte al formațiunii, Ion Sula. Anterior, Sula a fost, în mai multe rânduri, viceministru și ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, promovat inițial de către Partidul Liberal Democrat, condus de Filat, și ulterior de Partidul Democrat, controlat de Plahotniuc. Locul trei pe listă este ocupat de Alexandru Cauia, prorector la ULIM și un vechi membru al fostului PDM, urmat de Violeta Cojocaru, prorectoră la USM. Al cincilea în lista de candidați este Iurie Bivol, directorul unei firme din Marea Britanie. Printre cei 86 de candidați regăsim, în mare parte, juriști, ingineri, profesori, economiști, medici și, într-un număr mai mic, reprezentanți ai altor profesii.