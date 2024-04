VIDEO Mesajul Poliției, după identificarea cadavrului fetei de 19 ani: „A fost o provocare enormă pentru noi toți. Dar rezultate sunt atunci când sunt Oameni”

Poliția R. Moldova a venit cu un mesaj după identificarea, pe 20 aprilie, a corpului neînsuflețit al tinerei de 19 ani, care a dispărut pe 12 aprilie după ce a urcat într-o mașină la Orhei. Oamenii legii au mulțumit celor implicați în operațiunea de căutare a fetei, menționând că este vorba de peste 900 de persoane.

„A fost o provocare enormă pentru noi toți să găsim această fată, dispărută în circumstanțe dubioase la Orhei. Consecințele sunt triste, dar am făcut tot posibilul ca împreună să putem acționa așa ca legea să poată fi aplicată corect. A fost o săptămâna în care am examinat fiecare centimetru de pământ, am analizat mii de înregistrări video, am mers prin ploaie, am ridicat fiecare piatră, am verificat fiecare loc și am întors toate gunoiștele. Dar rezultate sunt atunci când sunt Oameni, mulți Oameni.



Astăzi am fost peste 900. Colegilor noștri polițiști, peste 700 la număr, li s-au alăturat colegi din alte subdiviziuni și persoane civile care au mers cot la cot cu noi. Mulțumim tuturor. Pentru noi a contat fiecare persoană”, se arată în mesaj.