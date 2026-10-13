VIDEO R. Moldova a deschis încă două clustere. Marta Kos: „Din punct de vedere tehnic ar fi posibil să finalizăm negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028”

La Luxemburg a avut loc cea de-a patra Conferință Interguvernamentală Moldova-UE. În cadrul evenimentului, R. Moldova a deschis negocierile oficiale de aderare la UE pe două grupuri de capitole: clusterul II, care se referă la piața internă, și clusterul III, cu privire la competitivitate și creștere incluzivă.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova Cristina Gherasimov, Comisara pentru Extindere, Marta Kos, și ministrului irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne, au susținut o conferință de presă comună în acest context.

În debutul conferinței, ministrul irlandez pentru Afaceri Europene, Thomas Byrne, a subliniat asupra progresului înregistrat de R. Moldova.

„În ultimul an Guvernul Republicii Moldova a progresat în mod ferm și a livrat reforme de-a lungul tuturor capitolelor, inclusiv clusterul II și III. Devotamentul și angajamentul Republicii Moldova și alinierea la standardele UE este de lăudat. În raportul din 2025 Comisia constatat că Republica Moldova a înregistrat progrese remarcabile în pofida amenințărilor hibrid. Eu consider că raportul care urmează a fi publicat va confirma această cale a Republicii Moldova. Vreau să spun prietenilor mei din Republica Moldova, dar și premierului că vom continua să colaborăm, să facilităm aceste procese până la finele anului curent. Este important ca R. Moldova să continue să implementeze reforme, iar Consiliul va continua să lucreze la deschiderea clusterului IV și V”, a declarat Thomas Byrne.

Gherasimov a mulțumit partenerilor europeni și a explicat importanța deschiderii clusterelor pentru moldoveni.

„În prezent negociem 24 din cele 33 de capitole de aderare, o realizare majoră pentru R. Moldova. Arată ce putem obține atunci când determinarea noastră de a face reforme este susținută de angajamentul politic al Uniunii Europene. (…) În spatele acestor 17 capitole deschise astăzi se află domenii care influențează direct viața cotidiană a oamenilor: siguranța produselor pe care le cumpără, drepturile la locul de muncă, calitatea educației, securitatea serviciilor digitale pe care le utilizează. Pentru cetățenii R. Moldova aceste reforme înseamnă o protecție mai bună a consumatorilor, locuri de muncă mai sigure și mai multe oportunități pentru a-și dezvolta competențele. Pentru antreprenori – proceduri mai simple, reguli previzibile. (…) Pe măsură ce ne pregătim pentru aderare consolidăm și contribuția pe care R. Moldova o aduce Uniunii Europene. Avem oameni talentați, spirit antreprenorial și un sector dinamic digital. Companiile noastre pot contribui la rețelele europene de producție. Cercetătorii și tinerii profesioniști pot aduce idei proaspete în proiectele comune din domeniul tehnologiei, energeticii sau agriculturii. Aducem de asemenea experiență pe care am acumulat-o în consolidarea rezilienței, condiții de presiune continuă, precum și un angajament față de cooperarea europeană.”, a declarat Cristina Gherasimov.

Marta Kos a informat că cele două clustere rămase sunt tehnic deschise și a îndemnat R. Moldova să continuie munca pentru a le deschide.

„Această determinare și muncă asiduă este recompensată. Săptămâna trecută în cadrul celei de-a zecea întrunire a Consiliului am vorbit despre niște fonduri, cele mai mari pentru R. Moldova. Reformele pot aduce și mai multe fonduri europene în R. Moldova. (…) Vom continua să sprijinim Moldova în parcursul de aderare”, a punctat Comisara pentru Extindere.

Potrivit Martei Kos, „din punct de vedere tehnic ar fi posibil să finalizăm negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028”.

Un cluster este un grup de mai multe capitole de negociere reunite pe domenii mari. Conceptul a fost introdus de UE în 2020.

În total, există 6 clustere principale, care acoperă:

valorile fundamentale și statul de drept; piața internă; competitivitate și creștere economică; agenda verde și infrastructură; agricultură și resurse; relații externe.

Clusterul II cuprinde nouă capitole:

Libera circulație a mărfurilor

Libera circulație a lucrătorilor

Drepturile de stabilire și libertate de a presta servicii

Libera circulație a capitalului

Dreptul societăților comerciale

Dreptul proprietății intelectuale

Politica concurenței

Servicii financiare

Protecția consumatorilor și sănătate publică

Clusterul III are 8 capitole:Promo

Societatea informațională și mass-media

Fiscalitate

Politica economică și monetară

Politica socială și a muncii

Politica industrială și antreprenorială

Știință și cercetare

Educație și cultură

Uniunea Vamală

Mai multe detalii despre ce includ cele două clustere deschise astăzi găsiți AICI.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.