VIDEO Maia Sandu, mesaj către cetățeni: „Integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol. Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți”

Președinta Maia Sandu a venit luni, 22 septembrie, cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului avertizează despre ingerințele Kremlinului în alegeri, îndemnând moldovenii să-și exercite dreptul la vot: „Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă”, afirmă președinta Sandu.

„Azi, cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol”, accentuează șefa statului în adresa sa.

Redăm mai jos discursul Maiei Sandu:

„Dragi moldoveni de acasă și din toată lumea,

Mi-ați oferit responsabilitatea să fiu garantul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Azi, cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol.

Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea.

Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu admitem predarea țării intereselor străine.

Interesul nostru național este pacea. Este libertatea. Este dezvoltarea economică. Este continuarea luptei împotriva corupției. Este integrarea europeană. Este dezvoltarea localităților și a țării.

Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat.

Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis.

Noi, poporul R. Moldova, nu putem admite să fie pusă în pericol pacea, siguranța cetățenilor și stabilitatea în regiune. Noi trebuie să păstrăm Moldova pașnică, în afara războiului și a încercărilor Rusiei de a ataca sau destabiliza alte state.

Rusia nu acționează singură. Kremlinul are complici în Moldova. Oameni care au demonstrat de multe ori în trecut că pentru bani își vând și țara. Ei nu au țară, ei au doar stăpâni!

Ei nu cred în Rusia sau în Europa. Ei cred doar în bani. Ei vor o Moldovă slabă, o justiție coruptă care să nu le ceară socoteală nici pentru corupție, nici pentru trădare de patrie.

Noi cu dumneavoastră am trăit deja timpuri când cei care azi cumpără voturi au fost la cârma țării. Să ne amintim cât de mult rău au făcut ei Moldovei și cu cât greu i-am alungat de la putere. După atâtea eforturi, după atâtea generații sacrificate, nu avem dreptul să dăm țara pe mâna corupților și a trădătorilor.

Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm. Că nu suntem o țară, ci un teritoriu.

Dar Moldova e casa noastră. Și casa noastră nu e de vânzare. Casa noastră se ține pe oamenii noștri demni – voi sunteți zidul pe care se ține pacea și viitorul copiilor noștri.

Înaintașii noștri au plătit uneori cu viața pentru a apăra Moldova. Astăzi, noi trebuie să o apărăm prin votul cinstit, cu mintea limpede.

Eu am datoria să protejez Moldova și pacea. Dar fără voi nu voi reuși. Puterea mea stă în voi.

Dragi cetățeni,

Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă! Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe 3 arginți, ci casa noastră sfântă”, afirmă Maia Sandu.

Duminică, 28 septembrie, în R. Moldova vor avea loc alegeri parlamentare.