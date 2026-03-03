Cel puțin 337 de prizonieri de război ucraineni au fost executați „în mod brutal” de Rusia, afirmă Avocatul Poporului din Ucraina

Rusia a executat „în mod deliberat și brutal” cel puțin 337 de prizonieri de război ucraineni până la sfârșitul anului 2025, a declarat pe 3 martie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Avocatul Poporului pentru Drepturile Omului din Ucraina, Dmytro Lubineț, transmite The Kyiv Independent.

Maltratarea prizonierilor de război constituie o încălcare a dreptului internațional umanitar, inclusiv a Convențiilor de la Geneva din 1949, adaugă publicația.

„Rusia a transformat tortura într-o politică de stat și o folosește ca armă”, a afirmat Lubineț într-o postare pe Telegram.

Lubineț a adăugat că, potrivit datelor ONU, 95% dintre prizonierii de război ucraineni sunt torturați sistematic în captivitate.

El a făcut apel la comunitatea internațională să sporească presiunea asupra Rusiei, să se asigure că fiecare crimă este documentată integral și ca cei responsabili să fie trași la răspundere.

„Această problemă este de o importanță critică — lumea nu poate rămâne deoparte”, a spus Avocatul Poporului pentru Drepturile Omului din Ucraina.

Până în februarie 2026, Rusia ține în captivitate aproximativ 7000 de ucraineni, inclusiv civili — ceea ce reprezintă o încălcare a Convenției de la Geneva privind protecția persoanelor civile în timp de război, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Peste 4000 dintre ucrainenii aflați în captivitate în Rusia sunt militari. La rândul său, Ucraina deține aproximativ 4000 de prizonieri de război ruși și și-a reiterat disponibilitatea de a realiza un schimb în format „toți pentru toți”, potrivit lui Zelenski.

Repatrierea civililor de pe teritoriul rus rămâne și mai dificilă decât obținerea eliberării personalului militar, transmite The Kyiv Independent.

În 2025, Ucraina a efectuat 10 schimburi de prizonieri, aducând acasă 2080 de militari, dar doar 230 de civili, a anunțat la 20 ianuarie Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război.

Cel mai recent schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia a avut loc pe 5 februarie 2026, când 157 de militari și civili ucraineni s-au întors acasă.