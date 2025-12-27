VIDEO „În Moldova, prin Odesa! Victoria va fi de partea Rusiei”. Toast al președintelui unui așa-numit centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc

Dmitri Sorokin, președintele unui așa-numit centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc, a publicat un video în care ține un toast la o masă de sărbătoare, iar urarea este ca armata rusă să ajungă în R. Moldova prin Odesa.

„În noul an mergem spre noi victorii, iar victoria va fi de partea Rusiei, în orice caz. Nu știm când ne vom opri, dar cred că ne vom opri undeva lângă Polonia. (…) Împreună cu Moldova, sub Rusia. Avem și un toast în 2025, care sună: În Moldova, prin Odesa!”, spune Sorokin.

Înregistrarea video cu „urarea” a fost publicată chiar de către autorul acesteia pe rețelele sociale.

Petrecerea a avut loc în orașul rusesc Sankt Petersburg. Sorokin a răspândit mai multe narațiuni pro-rusești, inclusiv că „Moldova se pregătește să atace”, el figurând ca „expert” în presa rusă.