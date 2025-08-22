VIDEO Garry Kasparov, a venit cu mesaj pentru cetățenii R. Moldova: „Regimul fascist al lui Putin vrea să vă lipsească de posibilitatea de a influența puterea”

„R. Moldova se poate rupe definitiv de regimul fascist al lui Putin după aceste alegeri cruciale”, a declar at maestrul rus de șah și fost campion mondial, Garry Kasparov. Opozantul rus a venit cu un mesaj video pentru cetățenii R. Moldova în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

„Foarte curând, vor avea loc alegeri parlamentare. Dar acestea nu vor fi niște alegeri „obișnuite”, pentru că de această dată nu veți decide doar cui să oferiți mandatul de a forma un nou guvern, ci veți hotărî drumul pe care va merge R. Moldova în viitor. Mulți dintre cei care ascultă acest mesaj, la fel ca și mine, s-au născut în Uniunea Sovietică. Și ne amintim de acele vremuri când alegerile erau o farsă. Ele nu decideau nimic, pentru că, în cele din urmă, întotdeauna câștiga blocul indestructibil al comuniștilor și neafiliaților. Din păcate, în majoritatea țărilor apărute pe ruinele Imperiului Sovietic, cetățenii s-au bucurat doar pentru scurt timp de libertatea de a-și exprima voința și astăzi sunt din nou lipsiți de posibilitatea de a influența puterea. Același destin dorește să-l pregătească pentru țara voastră și regimul fascist al lui Putin”, a avertizat Garry Kasparov pe cei care încă mai au nostalgii față de Rusia.

În opinia opozantului rus, cetățenii R. Moldova au acum libertatea de a alege, însă acest lucru s-ar putea schimba dacă la putere vor veni forțele politice loiale Kremlinului.

„Voi aveți posibilitatea de a alege. Puteți alege drumul spre Europa. Va fi un drum dificil, un drum plin de gropi. Pe acest drum vor fi surprize, nu doar plăcute, dar și neplăcute, însă acesta va fi drumul vostru, drumul vostru spre viitor. Vă îndemn să spuneți nu celor care vă trag în trecutul întunecat, celor care vor să vă lipsească de posibilitatea de a alege. Și amintiți-vă că alegerea voastră nu este doar alegerea voastră, este o alegere pe care o faceți pentru copiii și nepoții voștri, pentru ca și ei să poată schimba puterea, pentru ca și ei să fie stăpânii propriei lor țări. Mult succes! Și Dumnezeu să vă ajute”, a menționat fostul campion mondial.

Garry Kasparov este un fost campion mondial la șah, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istorie, care a câștigat titlul mondial în 1985, la vârsta de 22 de ani. După retragerea din șah în 2005, a devenit un politician și activist pentru democrație, criticând vehement regimul lui Vladimir Putin și militând pentru drepturile omului și democrație în Rusia.