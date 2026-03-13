VIDEO Drepturile femeilor, între legi și realitate: „În anumite domenii femeile sunt dezavantajate”

Deși, conform Constituției R. Moldova, dreptul la apărare este garantat, iar fiecare om are dreptul să sesizeze prin mijloace legitime încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale, potrivit Carolinei Bagrin, directoare de program la Centrul de Resurse Juridice din R. Moldova (CRJM), „atunci când ne uităm pe statistici, în anumite domenii femeile sunt dezavantajate”. Care sunt aceste domenii, cum luptă femeile pentru drepturile sale în 2026 și cu ce dificultăți se întâmpină pe acest drum aflăm în materialul video de mai jos.

Acest material a fost realizat la inițiativa UN Women Moldova pentru a contribui la îmbunătățirea accesului femeilor și fetelor la servicii juridice și pentru a crește nivelul de conștientizare și raportare a încălcărilor drepturilor acestora.