VIDEO „Am trăit sub o dictatură abuzivă”. Mai mulți venezueleni au ieșit în stradă pentru a sărbători capturarea lui Maduro

Mai mulți venezueleni s-au adunat sâmbătă, 3 ianuarie, la Santiago după ce președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de trupele speciale ale SUA, fiind acuzați, printre altele, de „conspirație pentru narcoterorism și conspirație pentru importul de cocaină”.

Oamenii au fost suprinși ținând în mâini atât steaguri ale SUA, cât și ale Venezuelei.

Unii venezueleni din sudul Floridei au declarat pentru CBS News Miami că arestarea lui Maduro înseamnă „un act de libertate”.

„Din momentul în care m-am născut am trăit sub o dictatură abuzivă”, a spus Valeria, o tânără demonstratoare. „Mă simt atât de norocoasă și privilegiată să fiu pe stradă, în timp ce oamenii de acasă, la Caracas, se tem pentru viața lor”, a spus ea.

Între timp, unii simpatizanți ai lui Nicolas Maduro protestează la Caracas (capitala Venezuelei, n.r.).

Tensiuni între SUA și Venezuela

Sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, autoritățile din Venezuela au declarat că au respins „agresiunea militară” a Statelor Unite, după ce mai multe explozii au zguduit capitala Caracas și alte zone relatează agenția britanică de știri Reuters.

Atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată într-un comunicat al guvernului autoritar al Venezuelei, ceea ce l-a determinat pe președintele Nicolas Maduro să declare stare de urgență națională și să mobilizeze forțele de apărare. Explozii, aeronave și coloane de fum negru au putut fi observate în întreaga capitală, începând în jurul orei locale 02:00. O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore.

Ulterior, liderul american Donald Trump a declarat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, a fost capturat și evacuat din țară, afirmând că Statele Unite au efectuat „cu succes un atac de amploare împotriva Venezuelei”.

Ministerul rus de Externe a emis un comunicat în care condamnă „actul de agresiune armat comis de SUA împotriva Venezuelei”, susținând că „pretextele invocate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate”. Reprezentanții instituției afirmă că susțin „declarația autorităților venezuelene și a conducerii țărilor din America Latină privind convocarea imediată a unei sesiuni a Consiliului de Securitate al ONU”.