RISE Medic condamnat pentru acțiuni sexuale față de o minoră, continuă să lucreze la spitalul pentru copii

Deși a fost recunoscut vinovat și condamnat pentru acțiuni sexuale față de o minoră, medicul Dorian Muntean a continuat să lucreze la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”. Mai mult, a petrecut aproape șase luni în închisoare, lucru despre care spitalul susține însă că nici nu a știut. Recent s-a angajat și la o clinică medicală privată din Chișinău, scrie RISE Moldova.

Povestea unui abuz

Totul a început în februarie 2014, când Ana (nume modificat, pentru a-i proteja identitatea), care avea 12 ani, a fost internată cu o traumă la genunchi. A ajuns în cabinetul lui Dorian Muntean, care activa la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” din Chișinău. Apoi a mai mers o dată. Era anul 2014. Medicul i-a zis ca are picioare frumoase și că, dacă ar fi fost mai tânăr, „nu i-ar fi dat pace”. El avea 36 de ani, iar ea – aceeași vârstă ca și fiul său.

Au urmat sute de apeluri, întâlniri și acțiuni cu caracter sexual. Un an mai târziu, doctorul este cercetat penal. În încercarea de a-și șterge urmele, își implică propriul fiu în caz.

Medicul Dorian Muntean în 2014. Captură: protv.md

Epopeea dreptății

Procurorii au cerut șapte ani de închisoare pentru Muntean și privarea dreptului de a ocupa funcții și exercita activități legate de domeniul medicinei, inclusiv activități legate de minori, pe un termen de cinci ani.

În prima instanță, Muntean nu și-a recunoscut vina și a declarat că este o înscenare. A negat că Ana a fost la el acasă sau că s-a întâlnit cu ea în diverse locuri. Asta după ce, în cadrul urmăririi penale, potrivit hotărârii primei instanțe, fiind audiat în calitate de bănuit, medicul „a descris amănunțit toate întâlnirile pe care le-a avut cu copila, doar că a motivat că atunci hotărâse să aștepte până copila va crește”. Declarațiile medicului s-au schimbat după ce statutul său a fost modificat din „bănuit” în „acuzat”.

În contrast, magistrații au stabilit că medicul „înţelegea foarte bine că acţiunile lui contravin legii şi moralei”. Potrivit acestora, comportamentul său nu a fost întâmplător, ci unul calculat.

În 2020, Judecătoria Chișinău l-a condamnat pe Dorian Muntean pentru acțiuni cu caracter sexual săvârșite cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, la cinci ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis. De asemenea, a fost privat de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități legate de domeniul medicinei, inclusiv activități legate de minori, pe un termen de cinci ani. Tot atunci a fost arestat.

Jumătate de an mai târziu, Curtea de Apel Chișinău îl eliberează din arest și, deși îl recunoaște vinovat, îi dă cinci ani de închisoare cu suspendare și-i scoate interdicția de a profesa.

„Apărătorul inculpatului a precizat că Muntean Dorian își recunoaște vina, regretă faptele comise, totodată, s-a mai indicat că inculpatul activează în calitate de medic și își exprimă dorința de a activa în continuare, a fi de folos sistemului medical în perioada actuală, dar și societății”, se arată în textul deciziei Curții de Apel, emisă în august 2020.

Însă Curtea Supremă de Justiție a stabilit că instanța de Apel nu a argumentat suficient soluția adoptată, de aceea a casat decizia și a dispus rejudecarea cauzei, în alt complet de judecată.

Așa că dosarul ajunge din nou la Apel. În octombrie 2022, Curtea de Apel Chișinău, printr-un nouă decizie, stabilește o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru Muntean. Dar îi suspendă pedeapsa, pe un termen de probațiune de trei ani. Acest termen a expirat în octombrie 2025.

Între timp, de mai bine de trei ani, dosarul lui Dorian Muntean se prăfuiește în sertarele de la Curtea Supremă de Justiție, care încă nu l-a analizat și nu a emis o hotărâre, după ce ultima decizie a Curții de Apel a fost contestată.

Condamnat, medicul continuă să lucreze la Spitalul Municipal de Copii

Datele consultate de RISE Moldova arată că, în toată această perioadă, Dorian Muntean a continuat să lucreze la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, unde activează și în prezent.

Într-un răspuns pentru RISE Moldova, directorul spitalului ne-a comunicat că instituția medicală „nu a fost informată de instanțele competente despre derularea unei investigații penale și nici despre existența unui proces de judecată”.

Astfel, în momentul în care a fost condamnat prima dată și plasat sub arest, Muntean și-a luat concediu de la muncă. Respectiv, din februarie și până în iulie 2020, medicul a lipsit motivat de la serviciu. În toată această perioadă, instituția nu a știut că angajatul lor e în arest. Ulterior, pentru că Muntean nu s-a prezentat la spital, a fost declanșată o anchetă de serviciu.

În august, după ce a fost eliberat din arest, Muntean a prezentat administrației o explicație, invocând probleme de sănătate. Abia mai târziu, Curtea de Apel Chișinău a înștiințat spitalul despre decizia în care medicul era condamnat penal, stabilindu-i-se o pedeapsă cu suspendare.

Administrația spitalului a cerut punctul de vedere al Oficiului Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, pentru stabili dacă medicul Dorian Muntean poate să-și exercite în continuare funcția. Întrucât instanța nu i-a interzis să profeseze, Ombudsmanul a recomandat „monitorizarea comportamentului angajatului în scopul interesului superior al copilului”.

Dat afară de la o clinică privată, după o solicitare RISE

În noiembrie 2025, Dorian Muntean s-a angajat și la o clinică medicală privată din Chișinău, ca ortoped-traumatolog. După ce RISE Moldova a trimis clinicii o solicitare de informații, cerând un punct de vedere privind angajarea unui medic cu antecedente penale, clinica a șters toate informațiile despre Dorian Muntean, inclusiv de pe site-ul oficial.

Profilul lui Dorian Muntean, pe site-ul clinicii. Datele au fost șterse după solicitarea de informații făcută de RISE Moldova

La data de 28 aprilie 2026, instituția ne-a comunicat că, „la momentul emiterii prezentului răspuns, precizăm că persoana vizată nu mai are raporturi de muncă cu clinica”.

Și instituția medicală privată a dat vina pe legislație, menționând că, „potrivit cadrului legal în vigoare, pentru angajarea în funcția de medic nu este prevăzută solicitarea certificatului de cazier judiciar, deci nu există mijloace legale utilizabile pentru verificarea acestui tip de informație”.

Dorian Muntean, apariție la TV, 18 ianuarie 2026. Captură: TV8

Ministerul Sănătății: medicii condamnați pentru abuzuri sexuale nu pot lucra cu copii

Și Ministerul Sănătății spune că nu știa că medicul Dorian Muntean a fost anchetat și condamnat, deoarece „nu a fost informat de către organele competente ale statului”. Asta deși, în februarie 2020, când Muntean a fost condamnat de prima instanță, Procuratura pentru pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a publicat un comunicat despre acest caz și această condamnare. Comunicatul a fost preluat de mai multe site-uri de știri.

Paralel, instituția de resort spune că nu poate interveni în managementul Spitalului Municipal de Copii, pentru că nu este fondatorul acestuia.

Referitor la cazul medicului, ministerul subliniază că o persoană condamnată pentru fapte sexuale împotriva unui minor nu ar trebui să lucreze într-o instituție medicală pentru copii, mai ales dacă are contact direct cu aceștia.

„Exercitarea profesiei medicale într-o instituție pentru copii de către o persoană condamnată pentru fapte cu caracter sexual săvârșite față de un minor este incompatibilă cu natura activității desfășurate într-o asemenea instituție, mai ales atunci când funcția implică contact direct sau regulat cu copiii. Această poziție rezultă din obligația statului și a instituțiilor medico-sanitare de a asigura protecția vieții, sănătății, integrității și siguranței copilului și din necesitatea menținerii unui climat de încredere în serviciile medicale acordate minorilor. Interesul superior al copilului și prevenirea oricărui risc de abuz trebuie să prevaleze în evaluarea compatibilității unei persoane cu exercitarea unei funcții într-o instituție medicală pentru copii”.

Ministerul mai anunță că lucrează la un proiect de lege care urmărește să întărească protecția copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării.

Proiectul prevede interzicerea angajării persoanelor condamnate sau cercetate în dosare legate de fapte împotriva copiilor. De asemenea, va fi obligatorie prezentarea cazierului judiciar și contravențional. În plus, contractul de muncă va putea fi suspendat dacă este pornită o anchetă relevantă și încetat dacă fapta este confirmată printr-o decizie a instanței sau a unei autorități competente.

Cum (nu) a reacționat doctorul Dorian Muntean

RISE Moldova l-a contactat pe medicul Dorian Muntean la telefon. Acesta a refuzat să vorbească, spunând că se află la muncă și a redirecționat jurnaliștii către avocatul său. Întrebat dacă crede că e corect să activeze în spitalul pentru copii după condamnare, medicul a închis apelul. Ulterior, jurnaliștii au revenit și doctorul a solicitat întrebările în scris. Până la publicarea articolului, Muntean nu a revenit cu un răspuns.

