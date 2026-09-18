VIDEO Accident grav pe traseul R-2, în apropiere de Calfa: trei persoane au fost grav rănite

Un accident rutier grav s-a produs vineri, 18 septembrie, pe traseul R-2, în apropierea satului Calfa din raionul Anenii Noi. Trei persoane au fost rănite în urma impactului dintre două automobile, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit IGP, preliminar, un automobil Subaru, condus de un bărbat de 50 de ani, ar fi ieșit pe contrasens într-o curbă periculoasă și s-ar fi tamponat frontal cu un Volkswagen.

La volanul Volkswagenului se afla un tânăr de 22 de ani, iar pasageră era o tânără de 23 de ani. Ambii sunt angajați ai Inspectoratului de Poliție Anenii Noi și, în momentul producerii accidentului, se aflau în afara orelor de serviciu.

„În urma impactului, toate cele trei persoane au suferit traumatisme grave. Pentru descarcerarea victimelor au intervenit echipele de salvatori, iar la fața locului au fost mobilizate și echipaje medicale”, a precizat IGP.

Polițiștii din Anenii Noi documentează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.