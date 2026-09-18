Centrele de tineret din cinci raioane își vor extinde oportunitățile de dezvoltare a competențelor STEAM

Adolescenții și tinerii din Ungheni, Taraclia, Edineț, Călărași și Grătiești vor avea acces la activități practice în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, artelor și matematicii. Centrele de tineret din cele cinci localități au fost selectate pentru dezvoltarea și pilotarea unui nou serviciu STEAM, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat de presă.

Programul este implementat cu sprijinul financiar al Guvernul Germaniei prin Banca Germană de Dezvoltare KfW, cu un buget total de aproximativ 500 de mii de euro, pentru o perioada de 3 ani, care acoperă atât dotarea centrelor, cât și activități de expertiză, formare și suport tehnic pentru dezvoltarea serviciilor.

Cele cinci instituții selectate sunt:

Centrul Municipal pentru Tineri Ungheni;

Centrul de Tineret Taraclia;

Centrul de Tineret Edineț;

Centrul Municipal de Tineret Călărași;

Centrul de Tineret Grătiești.

În primul an de implementare, investițiile se ridică la aproximativ 200 de mii de euro. Fiecare centru va beneficia de un pachet integrat de suport pentru dezvoltarea și pilotarea serviciului STEAM, care va include:

resurse educaționale și metodologice pentru dezvoltarea și implementarea serviciului STEAM;

consolidarea capacităților profesionale ale lucrătorilor de tineret prin programe de instruire, mentorat și schimb de bune practici;

suport metodologic și asistență tehnică pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea serviciului STEAM;

oportunități de schimb de experiență și colaborare între Centrele de Tineret selectate;

posibilitatea participării tinerilor la competiții STEAM și obținerii de sprijin financiar pentru implementarea soluțiilor dezvoltate;

dotarea cu echipamente și materiale specifice necesare implementării programelor și activităților STEAM.

„Pilotarea serviciului STEAM va permite centrelor să-și diversifice activitățile și să răspundă mai bine intereselor și nevoilor tinerilor. Instituțiile selectate vor beneficia de dotări, instruire și sprijin pentru dezvoltarea noilor servicii”, a menționat Marcel Marin, șeful Direcției politici în domeniile tineret și sport din cadrul MEC.

În total, 16 centre de tineret au depus dosare la concurs. Selecția s-a desfășurat în două etape: evaluarea dosarelor și interviul. Au fost analizate experiența și capacitatea centrelor, infrastructura disponibilă, relevanța serviciilor propuse, posibilitățile de implicare a tinerilor, precum și perspectivele de sustenabilitate și incluziune.

„Un criteriu de selecție a fost și distribuția teritorială, pentru ca noile oportunități să ajungă inclusiv în comunități în care accesul tinerilor la astfel de resurse este mai redus”, notează MEC.

În perioada următoare, cele cinci centre vor participa la activități de pregătire și planificare, în cadrul cărora vor fi stabilite calendarul și etapele de dezvoltare și pilotare a serviciilor STEAM.