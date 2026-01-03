Venezuela în alertă maximă după mai multe explozii în capitală și alte state. Autoritățile din Caracas acuză SUA de „agresiune militară”

Autoritățile din Venezuela au declarat că au respins „agresiunea militară” a Statelor Unite, după ce mai multe explozii au zguduit capitala Caracas și alte zone sâmbătă dimineață, 3 ianuarie, relatează agenția britanică de știri Reuters.

Atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira, se arată într-un comunicat al guvernului autoritar al Venezuelei, ceea ce l-a determinat pe președintele Nicolas Maduro să declare stare de urgență națională și să mobilizeze forțele de apărare.

Explozii, aeronave și coloane de fum negru au putut fi observate în întreaga capitală, începând în jurul orei locale 02:00.

O pană de curent a afectat zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare majore, notează Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a promis în repetate rânduri operațiuni terestre în Venezuela. El nu și-a anunțat public obiectivele, dar l-a presat pe Maduro să părăsească țara. Trump a declarat luni că ar fi „inteligent” ca Maduro să renunțe la putere.

Pentagonul a redirecționat întrebările către Casa Albă, care a refuzat să comenteze declarațiile autorităților din Venezuela.

Guvernul autoritar al Venezuelei a declarat că scopul atacului este ca Statele Unite să intre în posesia petrolului și mineralelor țării. Acesta a adăugat că Statele Unite „nu vor reuși” să preia aceste resurse.

Tensiuni între SUA și Venezuela

Statele Unite au exercitat o presiune militară uriașă asupra Venezuelei încă din august, efectuând zeci de lovituri asupra unor presupuse bărci de trafic de droguri în apele internaționale. Trump a părut să confirme în această săptămână o operațiune clandestină a SUA, în cadrul căreia personal american a lovit un doc izolat de pe coasta Venezuelei, notează Deutsche Welle.

Posturile de știri CNN și New York Times au raportat că CIA a efectuat un atac cu dronă care a provocat o „explozie majoră” într-o zonă a docului despre care se crede că era folosită de o bandă transnațională venezueleană pentru depozitarea drogurilor ilegale.

De obicei, operațiunile CIA se desfășoară în secret, iar dacă informația va fi confirmată, va marca prima lovitură terestră cunoscută asupra Venezuelei de la începutul consolidării forțelor de atac americane în regiune.

Anul trecut, Trump a anunțat de asemenea un blocaj asupra tuturor petrolierelor sancționate care intră sau ies din Venezuela, precum și alte tactici financiare menite să crească presiunea asupra lui Maduro.

Joi, președintele venezuelean Nicolás Maduro a declarat că este deschis la discuții cu SUA privind traficul de droguri și petrol „oriunde și oricând doresc”. În interviul acordat televiziunii de stat venezueleane, Maduro a evitat să răspundă la declarația președintelui american Donald Trump potrivit căreia SUA au lovit o instalație portuară din Venezuela – marcând primul atac de acest fel în interiorul țării, care ar fi fost efectuat de CIA, scrie G4Media.