Maduro îi cere lui Trump să nu deschidă drumul către un nou „război fără sfârșit”, după ce șeful Pentagonului a anunțat lansarea operațiunii „Sulița de Sud” împotriva „narcoteroriștilor”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro l-a îndemnat pe Donald Trump să nu împingă Statele Unite într-un „război fără sfârșit”, precum cel din Afganistan, în contextul intensificării desfășurării militare americane în regiune și al declarațiilor secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, care a promis să „curețe Americile de narco-teroriști”, notează The Guardian.

Vorbind fața palatului prezidențial Miraflores, în capitala Caracas, Maduro i-a cerut lui Trump să aleagă pacea, nu războiul, după sosirea în zonă a celui mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford.

„Fără războaie fără sfârșit. Fără războaie nedrepte. Să nu se repete ce s-a întâmplat în Libia. Să nu se repete ce s-a întâmplat în Afganistan. Trăiască pacea”, a declarat Maduro joi seara, în timp ce înainta prin mulțime către un miting pro-guvernamental.

Statele Unite au lansat Operațiunea „Sulița de Sud” împotriva „narcoteroriștilor” din emisfera vestică, a anunțat șeful Pentagonului, Pete Hegseth. „Această misiune va apăra patria noastră, va elimina narcoteroriștii din emisfera noastră și va asigura că națiunea noastră este liberă de droguri”, a scris Hegseth pe rețelele de socializare. El a menționat că președintele Donald Trump a dat acordul privind începerea operațiunii. Hegseth nu a oferit detalii specifice despre operațiune și nici nu a specificat natura acesteia.

Înainte de anunțul șefului Pentagonului, înalți oficiali militari i-au prezentat lui Trump posibile opțiuni de acțiune împotriva Venezuelei, inclusiv atacuri asupra unor ținte din interiorul țării, au declarat surse familiarizate cu situația pentru CBS News.