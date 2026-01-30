Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia NU a promovat evaluarea externă

Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță finalizarea evaluării judecătorului Vasile Nogai, anterior președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Potrivit raportului întocmit de Completul D al Comisiei, desemnat pentru efectuarea evaluării, judecătorul Vasile Nogai NU întrunește criteriile de integritate și, prin urmare, nu promovează evaluarea externă.

Raportul a fost transmis pe 30 ianuarie Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care urmează să examineze constatările Comisiei și să decidă asupra acceptării sau respingerii recomandării de nepromovare.

În conformitate cu interpretarea Curții Constituționale, rapoartele de evaluare nu sunt publice la această etapă. Singura informație accesibilă publicului este rezultatul evaluării, disponibil pe site-ul Comisiei, la secțiunea „Subiecți”.

Raportul de evaluare devine public după examinarea acestuia de către CSM și numai după expirarea termenului de contestare sau după pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție.

Contextul evaluării judecătorului Vasile Nogai

Completul D al Comisiei, format din membrii Marcel van de Wetering, Lilian Enciu și Iurie Gațcan, l-a evaluat pe judecătorul Vasile Nogai în calitate de conducător de instanță. În ultimii cinci ani, acesta a deținut funcțiile de președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia.

Procedura de evaluare a fost inițiată în mai anul trecut, când judecătorul a fost notificat despre începerea verificărilor. Pe parcursul evaluării, judecătorul a răspuns la mai multe runde de întrebări privind dubii de integritate financiară și etică, identificate de Comisie.

Aceste aspecte au fost discutate în cadrul audierii din luna decembrie, la care judecătorul a participat. De asemenea, persoane terțe au fost audiate în ședință închisă, la solicitarea judecătorului.

În februarie 2015, Nogai a fost desemant pentru exercitarea interimatului funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Glodeni, începând cu data de 10 februarie 2015, până la anularea suspendării sau pronunţării unei hotărâri definitive de către instanţa de judecată. În decembrie 2016 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Drochia, sediul Glodeni, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017. La 8 septembrie Vasile Nogai a fost numit în funcția de președinte al Judecătoriei Drochia, pe un termen de patru ani, iar în mai 2022, a fost desemnat pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție supleant.