Colegiul de disciplină va examina cazul procurorului din Glodeni, Ion Crișciuc, depistat beat la volan

Colegiul de disciplină și etică al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) urmează să examineze cazul lui Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost depistat în stare de ebrietate la volan în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut vineri, 30 ianuarie, de către Andrei Cebotari, membru al CSP, care a precizat că ancheta de serviciu pe numele procurorului a fost finalizată.

Potrivit lui Cebotari, în urma anchetei preliminare au fost constatate „indicii de abatere disciplinară” în privința procurorului, fiind dispusă transmiterea materialelor spre examinare Colegiului de disciplină și etică.

„Procedura disciplinară are ca obiect un incident produs în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026, în care procurorul vizat a fost oprit în trafic de către organele de poliție, existând suspiciuni rezonabile privind conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate.

În cadrul verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanei vizate i-a fost solicitată testarea alcoolscopică cu aparatul etilotest, ulterior i s-a propus efectuarea examenului medical și prelevarea probelor biologice în condiții de spital, însă aceste solicitări au fost refuzate în mod repetat, în pofida explicării consecințelor legale ale unui asemenea refuz (art. 264¹ alin. (3) Cod penal). Totodată, în procesul documentării cazului, a fost constatat un comportament necooperant față de organele de ordine, precum și interacțiuni inadecvate într-un spațiu public, care au fost surprinse în înregistrări video realizate de autoritățile competente și făcute publice ulterior prin intermediul mass-media.

Un element deosebit de relevant constă în faptul că procurorul vizat, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, a instrumentat anterior cauze penale având ca obiect infracțiuni identice sau similare, prevăzute de art. 264¹ alin. (3) Cod penal, care sancționează refuzul conducătorului unui mijloc de transport de a fi supus testării alcoolscopice sau examenului medical pentru stabilirea stării de ebrietate”, subliniază membrul CSP.

Potrivit lui Andrei Cebotari, examinarea urmează a fi realizată „cu respectarea tuturor garanțiilor procedurale prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv dreptul la apărare și principiul prezumției de nevinovăție”.

„Astfel, în cadrul activității sale profesionale, procurorul a condus urmărirea penală, a susținut acuzarea în numele statului și a promovat aplicarea fermă a normelor penale în astfel de cauze, inclusiv prin trimiterea în judecată a unor dosare penale având ca obiect exact tipul de faptă care face obiectul incidentului examinat în prezenta procedură disciplinară. Această circumstanță a fost reținută ca element agravant din perspectiva conduitei profesionale, întrucât presupune cunoașterea deplină a consecințelor legale ale refuzului testării și, totodată, implică un standard de conduită mai ridicat, derivat din rolul activ al procurorului în aplicarea și apărarea legii.

Procedura disciplinară inițiată nu are ca scop stabilirea vinovăției penale sau contravenționale, aceste aspecte fiind de competența organelor abilitate, ci vizează exclusiv aprecierea conduitei procurorului din perspectiva obligației de a manifesta o conduită ireproșabilă, inclusiv în afara exercitării atribuțiilor de serviciu, respectării normelor deontologice și menținerii prestigiului și credibilității instituției Procuraturii.

Raportând faptele constatate la prevederile Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, Codului de etică al procurorilor și standardelor europene privind responsabilitatea și etica profesională, s-a concluzionat că există indicii temeinice privind comiterea unei abateri disciplinare constând în manifestări și atitudini incompatibile cu statutul de procuror, de natură să aducă atingere onoarei, probității profesionale și prestigiului Procuraturii. Astfel, s-a dispus transmiterea materialelor procedurii disciplinare către Colegiul de disciplină și etică, pentru examinarea cauzei în fond și adoptarea unei soluții în conformitate cu legea (…). Independența procurorului nu este un privilegiu personal, ci o responsabilitate care presupune o conduită ireproșabilă”, a scris Cebotari într-o postare pe Facebook.

Detalii despre incidentul în care a fost implicat procurorul

În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, s-a ales cu dosar penal după ce ar fi urcat beat la volan. NordInfo a scris că incidentul s-ar fi întâmplat în apropiere de Bălți. De cealaltă parte, acuzatorul de stat a negat informațiile.

Potrivit NordInfo, autoturismul condus de acuzator ar fi fost tras pe dreapta de către polițiști, după ce ar fi fost observat deplasându-se haotic pe carosabil. În urma opririi, șoferul ar fi refuzat atât testarea cu aparatul Dräger, cât și recoltarea probelor biologice, fapt ce constituie infracțiune conform legislației în vigoare.

Jurnaliștii Nordinfo au surprins momentul în care Ion Crișciuc a fost rugat de polițiști să coboare din mașină. Acesta a reacționat cu greu la îndemnul agenților de patrulare. Mai mult, procurorul ar fi încercat să convingă jurnaliștii să păstreze tăcerea, a mai scris portalul.

Pe 14 ianuarie, Ziarul de Gardă l-a contactat pe procurorul Ion Crișciuc. Acuzatorul a spus că informațiile sunt false, iar apoi ne-a închis telefonul.

„Acestea-s fake-uri, vă rog, nu ascultați, acestea-s fake-uri toate”, a declarat Crișciuc, pentru ZdG.