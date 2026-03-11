Astăzi, 11 martie, la ședința Guvernului, Valentin Drăgănel a fost numit în funcția de director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), pentru un termen de cinci ani.

Valentin Drăgănel activează de peste șapte ani în cadrul Unității de Informații Financiare a R. Moldova. Din ianuarie 2024, acesta a deținut funcția de șef al Direcției analiză strategică.

Anterior, între mai 2019 și ianuarie 2024, a fost inspector superior în cadrul Direcției analiză operațională, iar în perioada septembrie 2018 – mai 2019 a ocupat funcția de inspector superior în Direcția cooperare națională și internațională.

Tot astăzi, Guvernul a decis numirea lui Ion Poia în funcția de șef al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat.