Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, după ce regimul de la Tiraspol l-a deținut ilegal din august 2022

Vadim Pogorlețchi a fost eliberat din închisoare, informația a fost confirmată de avocatul Vadim Vieru, din cadrul organizației pentru drepturile omului Promo-LEX.

Vadim Pogorlețchi a fost reținut în august 2022 și a fost deținut ilegal mai bine de trei ani în penitenciarele din regiunea transnistreană. În august anul acesta, așa-numita „judecătorie de la Tiraspol” l-a condamnat la 16 ani de închisoare pentru „trădare de patrie”, în ciuda faptului că Pogorlețchi nu deține „cetățenia rmn”. În dosar i s-a imputat și „negarea rolului pozitiv al forțelor ruse de menținere a păcii”.

Ulterior, Pogorlețchi a fost inclus pe lista persoanelor pe care structurile de forță din regiunea transnistreană intenționau să le elibereze, ca parte a condiționalităților impuse Tiraspolului pentru asigurarea tranzitului gazelor naturale către regiune.

Despre Vadim Pogorlețchi

Vadim Pogorlețchi este un activist civic și apărător al drepturilor omului, cetățean al R. Moldova originar din Tiraspol. Vadim Pogorlețchi este cunoscut pentru declarațiile sale critice față de structurile ilegale din stânga Nistrului. Acesta a semnalat public și a luat atitudine față de încălcările drepturilor omului comise în regiunea transnistreană. În perioada 2000-2008, Vadim Pogorlețchi a fost administrator al unor publicații social-politice din regiune, cunoscute pentru pozițiile critice față de regimul de la Tiraspol. Astfel, condamnarea și privarea de libertate a lui Vadim Pogorlețchi sunt direct legate de criticile sale publice împotriva regimului de la Tiraspol, notează Promo-LEX.

Aceasta este cea de-a doua detenție ilegală la care este supus Vadim Pogorlețchi. În perioada 2010-2015, el a fost încarcerat ilegal în penitenciarul nr. 1 din Tiraspol și în penitenciarul din satul Hlinaia. În 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) i-a dat câștig de cauză, confirmând încălcarea gravă a drepturilor sale fundamentale în perioada respectivei detenții ilegale.

Izolare totală. Nicio scrisoare. Niciun apel. Nicio veste. Doar tăcere

Timp de aproape trei ani, Vadim Pogorlețchi a fost supus tratamentelor inumane și degradante, fiind privat de accesul la servicii medicale și de dreptul la corespondență. Din anul 2022, Vadim Pogorlețchi nu avea acces la documentele procesuale, nici măcar la documentele ce confirmă detenția. Scrisorile trimise acestuia au fost returnate, structurile transnistrene invocând lipsa unei „autorizații pentru corespondență”.

Din 2022, nu existau informații exacte privind starea sa de sănătate. Potrivit mărturiilor altor deținuți eliberați din închisorile ilegale din regiunea transnistreană, Pogorlețchi este a fost ținut în celulă solitară pentru perioade îndelungate, în condiții degradante. Deținuții descriu condițiile în care este ținut astfel: iarna, celulele sunt neîncălzite; lipsește accesul la apă curentă; celulele sunt supraaglomerate, pline de mucegai și insecte parazite; hrana este de o calitate atât de proastă încât supraviețuirea depinde de alimentele aduse din exterior; iar accesul la servicii medicale este inexistent. În perioada crizei energetice de la începutul anului, Vadim Pogorlețchi, alături de alte persoane recent eliberate, a fost ținut în condiții inumane, la temperaturi de doar 5°C.

„Pentru sprijinul moral acordat altor deținuți, Pogorlețchi a fost pedepsit cu plasare în celule solitare. De asemenea, pe întreaga durată a detenției, Vadim Pogorlețchi este ținut în izolare față de lumea exterioară, fiind privat complet de dreptul de a primi sau trimite scrisori”, subliniază Asociația.

Având în vedere obligațiile pozitive ale R. Moldova de a proteja și sprijini cetățenii supuși unor încălcări grave ale drepturilor fundamentale comise de regimul de la Tiraspol, precum și condiționalitățile stabilite în legătură cu tranzitul gazelor naturale către regiunea transnistreană, Promo-LEX a solicitat anterior:

Să fie utilizate de urgență toate pârghiile disponibile în raport cu structurile transnistrene în vederea eliberării imediate și necondiționate a lui Vadim Pogorlețchi;

Să se asigure cu prioritate accesul unui medic independent, care va aprecia starea medicală actuală și necesitățile de tratament ale lui Vadim Pogorlețchi.

Guvernul: „Eliberarea necondiționată a lui Vadim Pogorlețchi și a multor altor cetățeni ai R. Moldova este permanent solicitată de Chișinău prin toate canalele de dialog existente”

În iulie 2025, Biroul politici de reintegrare a transmis că dosarul cetățeanului R. Moldova Vadim Pogorlețchi, aflat în detenție ilegală de aproape 3 ani, într-o instituție privativă de libertate din orașului Tiraspol, „în tot acest interval de timp s-a aflat în vizorul constant al autorităților R. Moldova”.

„Multiple sesizări au fost transmise în adresa reprezentantului politic în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană de la Tiraspol, prin care a fost solicitată eliberarea neîntârziată și necondiționată a cetățeanului Vadim Pogorlețchi, clarificarea circumstanțelor ce au stat la baza acțiunilor abuzive și ilegale la care a fost supus, neadmiterea aplicării tratamentului inuman sau degradant în privința acestuia, precum și acordarea asistenței medicale corespunzătoare. În paralel, au fost sensibilizați mediatorii și observatorii internaționali în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, precum și partenerii internaționali ai Republicii Moldova, cu apelul de a depune eforturile necesare pentru eliberarea necondiționată și repunerea în drepturile lezate a cetățeanului nostru”, a transmis Chișinău.

La solicitarea Chișinăului, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) menține „în vizor prioritar” acest caz și încearcă să contribuie la obținerea unei soluții pozitive, mai notează Biroul politici de reintegrare.