„Va preveni afectarea agricultorilor autohtoni”: Parlamentul a votat în prima lectură mecanismul provizoriu de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase

Va fi instituit un mecanism provizoriu de licențiere a importului de culturi cerealiere și oleaginoase. Acesta urma să fie aplicat până la 31 octombrie 2026, la solicitarea Guvernului. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de Parlament.

Președintelui Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară și autorul inițiativei, Serghei Ivanov, menționează, în nota de fundamentare, că licențierea provizorie va preveni afectarea agricultorilor autohtoni de importuri masive de cereale și oleaginoase din țările vecine, în condițiile în care, în prezent, prețul grâului pe piața internă este cu 1,5 lei mai mic față de prețul din portul Constanța, potrivit unui comunicat al legislativullui.

Potrivit documentului, cererile de eliberare a licenței de import, depuse de persoane fizice și juridice, vor fi examinate de o comisie constituită din reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai reprezentanților asociațiilor de profil. Licența de import va fi eliberată gratuit.

Documentul stabilește și categoria celor care pot solicita licența de import – persoane fizice sau juridice care se ocupă cu creșterea animalelor, fabricarea uleiurilor și grăsimilor, a produselor de morărit sau a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă. Persoanele care au primit licența de import nu vor avea dreptul să comercializeze și/sau să exporte mărfurile importate.

Un astfel de regim a fost aplicat și în perioada 2024–2025.

Proiectul de lege cu privire la licențierea provizorie a importului de culturi cerealiere și oleaginoase va fi propus Parlamentului spre examinare în a doua lectură. După adoptare, documentul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Anterior, premierul Vasile Tofan anunțase că va recomanda introducerea regimului de licențiere pentru importurile de cereale, pentru „a proteja producătorii și exportatorii moldoveni de cereale”. Prim-ministrul a punctat că aceasta este o măsură temporară, adoptată într-un „context excepțional”.

„În mod normal, cred că statul trebuie să intervină cât mai puțin pe piață. Atunci când introducem licențierea, încercăm să protejăm producătorii și exportatorii moldoveni de cereale. (…) În paralel, trebuie să lucrăm la ceea ce contează pe termen lung: reducerea costurilor logistice, îmbunătățirea accesului la piețe, dezvoltarea capacităților de depozitare și procesare, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității agriculturii”, a declarat Tofan.

Șeful Executivului a explicat că decizia „implică anumite costuri”: „Poate face materia primă mai scumpă pentru sectoarele morăritului, panificației și zootehniei, precum și pentru industria uleiurilor. Iar dacă aceste sectoare își pierd competitivitatea, riscăm să ajungem să importăm mai multă făină, carne, lapte sau ulei – produse cu o valoare adăugată mai mare, în loc să le producem aici, în R. Moldova”, a punctat Tofan.