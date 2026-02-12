Va depune Plahotniuc mărturii în dosarul „kuliok”? „Nu a rămas mult, o să așteptați”

Vladimir Plahotniuc a refuzat să spună dacă va depune sau nu mărturii în dosarul „kuliok”, în care este inculpat fostul președinte Igor Dodon. Întrebat de presă despre intențiile sale, înainte de ședința de judecată din dosarul privind frauda bancară în care este el inculpat, Plahotniuc a zâmbit și a spus doar că „nu a rămas mult, o să așteptați”. Nu a răspuns nici la întrebarea ce era în sacoșa neagră ce apare în înregistrările video de la o discuție cu Igor Dodon.

Avocatul său, Lucian Rogac, a declarat că nu a reușit să vorbească cu clientul său la acest subiect.

Vladimir Plahotniuc va fi adus silit în fața instanței, în calitate de martor în dosarul lui Igor Dodon, pe data de 17 februarie. El a fost așteptat la Curtea Supremă de Justiție, unde este examinat dosarul „kuliok”, miercuri, 11 februarie, dar nu s-a prezentat, argumentând că trebuie să se pregătească pentru depunerea declarațiilor în ședința din 12 februarie, pe care, însă, nu le-a mai depus, invocând motive de sănătate. Anterior, Plahotniuc a spus că va depune mărturii în dosarul „kuliok”.

Pe 17 februarie, dar la o altă oră, este planificată o ședință de judecată în dosarul în care Plahotniuc este inculpat.

În ședința din 11 februarie din dosarul „kuliok” a fost prezentată o înregistrare video de la întâlnirea lui Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, din 2019, în care cei trei discutau despre formarea unei coaliții de guvernare între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat. Potrivit înțelegerilor dintre Dodon și Plahotniuc, ar fi urmat să fie semnat un acord secret și altul public, între PSRM și PDM.

Pe înregistrare s-a putut vedea cum Plahotniuc, pe atunci președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), l-a întrebat pe Dodon, pe atunci președinte al R. Moldova, în ce condiții este posibilă o coaliție între PDM și Partidul Socialiștilor (PSRM), care sunt așteptările socialiștilor și care sunt așteptările Federației Ruse. Igor Dodon i-a răspuns că trebuie semnat un acord între el și Plahotniuc, la sediul ambasadei Federației Ruse, în prezența ambasadorului rus la Chișinău.

Dodon i-a mai spus lui Plahotniuc că o să semneze și cu Zinaida Greceanîi (președinta PSRM de atunci, n.r.), dar un alt acord, care va fi unul public. Iar acordul semnat între Plahotniuc și Dodon ar fi urmat să fie unul secret și să includă chestiuni ce nu s-ar fi regăsit în cel public, precum federalizarea.

Dosarul „Kuliok”, reluat de la zero

Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte al R. Moldova și actualul deputat Igor Dodon, a fost reluat de la zero la începutul lunii noiembrie 2025 din cauza înlocuirii unui judecător.

Până în iunie 2025, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc şi Stella Bleşceaga, preşedinta completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost desemnat în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani, ședințele de judecată fiind puse pe pauză. Astfel, judecătorul Ion Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea. Pe 25 noiembrie 2025, la CSJ s-a desfășurat prima ședință în dosarul „Kuliok”, în componența noului complet de judecată.

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sectorul Ciocana, privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului președinte al R. Moldova emisă anterior. Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani.



