UPDATE Activistul Anatol Mătăsaru, reținut pentru 72 de ore, ar fi urmărit-o pe judecătoarea Ana Cucerescu. „Au trecut pe lângă casa părinților judecătoarei tocmai în momentul în care aceasta intra pe poartă”

Activistul Anatol Mătăsaru a fost reținut duminică, 5 aprilie 2026, informație confirmată pentru ZdG de către purtătoarea de cuvânt a IGP, Diana Fetco. Anunțul privind reținerea a fost făcut de către soția activistului, jurnalista Julieta Savițchi, pe Facebook. Potrivit Julietei Savițchi, Anatol Mătăsaru se afla în Sărata Galbenă, Hîncești, în timp ce lucra la o investigație privind averea judecătoarei Ana Cucerescu.

UPDATE 20:15 Soția activistului Anatol Mătăsaru, jurnalista Julieta Savițchi, a publicat un video de circa 10 minute în care susține că activistul nu a comis fapte penale și că a fost reținut neîntemeiat, întrucât singura comunicare pe care acesta a avut-o cu magistrata Ana Cucerescu s-a limitat la „bună ziua”.

„Anatol a plecat în satul de baștină al judecătoarei Ana Cucerescu, Sărata Galbenă, raionul Hîncești, a plecat împreună cu un jurnalist pensionar, om în vârstă. Au trecut doar pe lângă casa părinților judecătoarei și tocmai în momentul în care aceasta intra pe poartă. Din spusele domnului Berlinschi, am înțeles că doar atât a fost, să-i dea bună ziua. Singura comunicare care a fost i-a spus «bună ziua». Doamna Cucerescu a intrat în ogradă, dar ei nici n-au oprit mașina, eu mers mai departe. […] Nu este niciun fel de intimidare a unui judecător, este vorba despre verificarea integrității acestui judecător. […] Dacă, pur și simplu, cineva merge pe drum și este reținut că a trecut pe lângă casa cuiva și s-a salutat, a văzut ceva, despre ce fel de democrație, libertate de exprimare, libertate a presei poate fi vorba?”, a declarat Savițchi.

UPDATE 18:20 Surse din cadrul Poliției au precizat pentru ZdG că Anatol Mătăsaru ar fi urmărit-o pe judecătoare până la casa părinților ei. Judecătoarea a telefonat la 112. Ulterior „ar fi început să o intimideze prin diferite acțiuni huliganice”, afirmă aceleași surse.

Știre inițială:

Pe pagina de Facebook a activistului a fost publicat un scurt video în care un domn, care nu este prezentat, îi spune să îl urmeze la Inspectoratul de Poliție Hîncești, din motiv că ar avea o plângere penală în baza numelui său din partea unei judecătoare.

Ulterior, Julieta Savițchi a publicat procesul verbal ar reținerii, potrivit căruia Anatol Mătăsaru a fost reținut în baza articolului 1691 (alin. 1) prevăzut de Codul Penal al R. Moldova.

„Potrivit articolului 169 1 , „acte de persecuție”:

, „acte de persecuție”: (1) Persecutarea în mod sistematic a unei persoane căreia i s-a cauzat o stare de anxietate, frică pentru siguranța proprie ori a rudelor apropiate, fiind constrânsă să își modifice conduita de viață, săvârșită prin: a) urmărirea persoanei, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale sau al rețelelor de comunicații electronice;

b) supravegherea locuinței persoanei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de către aceasta;

c) contactarea sau încercarea de a contacta prin orice mijloc sau prin intermediul altei persoane, se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 750 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani”.

Julieta Savițchi: „Numai pentru că a mers pe drum și a întrebat oamenii, la ieșirea din sat a fost oprit și reținut pentru 72 de ore”

Contactată de ZdG, soția lui Anatol Mătăsaru, Julieta Savițchi, a declarat că acesta era în proces de documentare a informațiilor despre părinții judecătoarei Ana Cucerescu și că doar ar fi discutat cu oamenii din localitate.

„Anatol a fost reținut azi. Noi am verificat declarația de avere a judecătoarei Ana Cucerescu și acolo am descoperit – casa este înregistrată pe mama, mașina este înregistrată pe tata. Și a plecat să se intereseze dacă oamenii au afacere, dacă au fost peste hotare, cine sunt, pentru că au reușit să cumpere un apartament de lux și o mașină. Și iată pentru asta a fost pe drum, nu a atacat pe nimeni, nu a făcut nimic. Numai pentru că a mers pe drum și a întrebat oamenii, la ieșirea din sat a fost oprit și reținut pentru 72 de ore. Nu a făcut nimic, nimic. Pur și simplu, făcea o investigație. Dar nu poți să faci o investigație fără ca să verifici informația în teren”, a declarat Julieta Savițchi pentru ZdG.

ZdG a încercat să o contacteze pe judecătoarea Ana Cucerescu, însă aceasta nu ne-a răspuns la apeluri sau mesaje. În cazul în care vom primi un răspuns, îl vom publica ulterior.

Recent, Ana Cucerescu a promovat evaluarea externă. Potrivit comunicatului Comisiei de Vetting, „în urma analizei informațiilor colectate și analizate în procesul de verificare, Comisia a constatat că nu există dubii privind integritatea sa financiară sau etică, în sensul prevăzut de Legea nr. 65/2023”. Judecătoarea Ana Cucerescu a participat recent la o audiere publică desfășurată de Comisie.

De 14 ani în magistratură, judecătoarea Ana Cucerescu a ajuns în atenția publică după ce a pronunțat două sentințe în dosare de rezonanță. Este vorba despre condamnarea lui Iurie Roșca, în august 2024, la 6 ani de închisoare și cea mai recentă decizie – 7 ani de închisoare pentru bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, pronunțată la 5 august 2025. De asemenea, Ana Cucerescu face parte din completul care examinează dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Pe 22 aprilie urmează să pronunțe sentința în cazul lui Vladimir Plahotniuc.