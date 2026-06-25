UPDATE Statul obligă fondatorii FlyOne să vândă compania. Cebotari: „Noi nu avem ce să ascundem față de autorități”

UPDATE 16:15 Într-o solicitare pentru Ziarul de Gardă, CEIISS a explicat că decizia luată în privința companiei FlyOne impune schimbare în termen de 90 de zile a fondatorilor.

„Înstrăinarea cotelor părți către terțe persoane. Eventuala terță persoană urmează să solicite aprobarea CEIISS până la încheierea tranzacției”, a precizat Consiliul.

„Noi nu am avut nicio solicitare de a efectua careva investiții în domeniul de importanță strategică”

Vladimir Cebotari, fondatorul companiei, a declarat pentru ZdG că aceștia „nu au fost înștiințați de această decizie decât astăzi dimineață prin intermediul presei, ulterior au primit prin intermediul poștei electronice mai multe informații”.

„Ce ne surprinde este că noi nu am avut nicio solicitare de a efectua careva investiții în domeniul de importanță strategică, care necesită aprobarea Consiliului. Nu există niciun temei sau vreun motiv sau vreo activitate în tranzacțiile investiționale desfășurate de către FlyOne ale cărora s-ar încadra în prevederile legii 174/21, lucru care de multiple ori s-a comunicat către secretariatul Consiliului. Toate informațiile pe care ni le-au solicitat, noi le-am transmis. Nu cunoaștem ce le lipsește, ce informații nu le ajung, deși le-am scris în mai multe rânduri și le-am solicitat să ne invite, să avem o discuție, să înțelegem ce exact doresc, să le prezentăm ca să poată înțelege și să găsească răspunsurile la oricare întrebarea la care ar avea măcar un dubiu sau chiar și o simplă curiozitate. Noi nu avem ce să ascundem față de autorități. În primul rând, vrem să înțelegem de la Consiliu ce nu le este clar și vrem într-o ordine foarte profesională, calmă și corectă să discutăm cu autoritățile”, a susținut Cebotari.

Fondatorii FlyOne sunt Cebotari, soția lui, Maria Cebotari, sora lui, Mariana Tabuică, Mircea Maleca și Ina Maleca.

Știrea inițială…

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a refuzat, în ședința din 22 iunie 2026, aprobarea investițiilor realizate de compania FlyOne „într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului” și aplicarea clauzei de schimbare a controlului în termen de 90 de zile.

În procesul de analiză au fost examinate și informații privind existența unor legături între persoane asociate companiilor respective și persoane aflate sub incidența sancțiunilor internaționale.

„Aceste circumstanțe au fost incluse printre elementele evaluate de Consiliu la adoptarea deciziei”, a precizat CEIISS.

Decizia a fost luată în urma unei proceduri de examinare desfășurate pe parcursul a aproximativ 11 luni, în cadrul căreia autoritățile au analizat modul în care compania și-a desfășurat activitatea „într-un sector ce utilizează infrastructură critică a statului”.

Pe parcursul examinării, CEIISS a solicitat în repetate rânduri informații și documente privind structura investițiilor, beneficiarii efectivi și tranzacțiile financiare dintre FlyOne Moldova și compania afiliată FlyOne Armenia. Potrivit concluziilor Consiliului, o parte dintre informațiile solicitate nu au fost prezentate integral.

„CEIISS subliniază că măsura adoptată are drept scop protejarea intereselor de securitate ale statului într-un domeniu strategic și asigurarea respectării legislației privind investițiile în sectoarele sensibile. Pentru pasageri și partenerii comerciali ai companiei nu există modificări imediate”, a precizat Consiliul.

Consiliul precizează că nu a dispus suspendarea activității companiei și nici retragerea actelor permisive. FlyOne continuă să opereze cursele programate și să își onoreze obligațiile asumate față de pasageri, parteneri și alți agenți economici.

„Decizia vizează exclusiv aspectele ce țin de controlul investițiilor într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului și nu afectează, la această etapă, continuitatea serviciilor prestate de companie.”

Companie a fost fondată în septembrie 2015, afiliată fostului ministru al Justiției Vladimir Cebotari, un apropiat al fugarului penal Plahotniuc, Fly One SRL a cunoscut o dezvoltare rapidă. În aprilie 2016, compania a operat primele curse charter, iar în iunie a lansat prima cursă regulată de pasageri, către Moscova.

FlyOne este declarată de către Serviciul Informații și Securitate (SIS) ca fiind asociată cu Vladimir Plahotniuc.

Vladimir Cebotari a fost inclus în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații care sunt asociate cu Vladimir Plahotniuc, se arată într-un ordin semnat pe 22 august 2025 de directorul Serviciul Informații și Securitate (SIS) și publicat în Monitorul Oficial.

Totodată, în această listă a fost inclusă compania la care Cebotari a fost cofondator, FlyOne, dar și alte persoane: Maria Cebotari, Mariana Tabuică, Mircea Maleca, implicat și el în afacerea Fly One, Ina Maleca și Natalia Botnari.

Pe lângă Fly One, în listă au fost incluse și alte câteva companii afiliate acestor persoane: „Sanair Service”, „Logistic INT” SRL, „H Kapitalz”, „BMoney” SRL, „ImpexBusinesscom”, „Bpay” SRL și „Cellixteh” SRL.



