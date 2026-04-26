VIDEO Codul portocaliu de vânt, resimțit în toată țara: cazuri de copaci căzuți la sol au fost înregistrate la Rîșcani, Bălți, Fălești și Soroca

În contextul codului portocaliu de vânt puternic anunțat pe întreg teritoriul țării au fost înregistrate cazuri de copaci căzuți la sol în raioanele Rîșcani, Bălți, Fălești și Soroca, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

În acest context, IGP reamintește conducătorilor auto să manifeste maximă prudență și să respecte recomandările esențiale:

evitați parcarea autovehiculelor în apropierea copacilor sau a stâlpilor;

păstrați o distanță sigură față de alte vehicule;

fiți atenți la eventuale obstacole apărute pe carosabil;

Recomandări pentru cetățeni:

evitați aflarea în apropierea arborilor bătrâni și nu atingeți cablurile electrice căzute la sol;

asigurați obiectele din gospodărie (ghivece, mobilier ușor, materiale de construcție) care pot fi luate de vânt;

supravegheați copiii și evitați deplasările inutile.

„În cazul în care observați arbori căzuți sau fire electrice la sol, apelați imediat numărul unic de urgență 112 sau anunțați cel mai apropiat echipaj de poliție”, îndeamnă IGP.

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, duminică, 26 aprilie, în intervalul orelor 10.00 – 21.00, pe întreg teritoriul țării a fost emis cod portocaliu de intensificări ale vântului.