Vântul puternic a lăsat fără energie mai mulți consumatori din centrul și nordul țării, anunță Moldelectrica

Î.S. Moldelectrica informează că, în urma rafalelor puternice de vânt înregistrate pe parcursul zilei de duminică, 26 aprilie, au fost depistate mai multe deconectări în rețelele electrice de transport din zona de centru și nord a țării.

„În prezent, echipele operative ale întreprinderii sunt mobilizate în teren și intervin pentru identificarea și remedierea tuturor defecțiunilor apărute, precum și pentru restabilirea în regim de urgență a funcționării normale a rețelelor electrice”, transmite Moldelectrica.

Specialiștii Moldelectrica monitorizează în timp real starea sistemului electroenergetic.

În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, îndemnăm populația să respecte cu strictețe regulile de securitate electrică:

să nu se apropie de fire electrice căzute la pământ;

să evite atingerea pilonilor sau a altor instalații electrice avariate;

să nu intervină sub nicio formă asupra echipamentelor electrice deteriorate.

În cazul în care observați fire electrice căzute, piloni avariați sau alte situații periculoase, Moldelectrica îndeamnă să apelați de urgență Serviciul 112.