Alegeri în Rusia: Partidul lui Vladimir Putin are un scor mai mare decât la alegerile dinaintea războiului, iar Ramzan Kadîrov obține aproape 100% din voturi în Cecenia

Rezultatele partidului lui Vladimir Putin, „Rusia Unită” (Edinaia Rossia) la alegerile pentru Duma de Stat s-au dovedit a fi mai mari decât în 2021, în ciuda războiului din Ucraina și a problemelor tot mai mari din economie, scrie The Moscow Times.

În urma procesării a 93,06% din procesele-verbale, partidul de guvernământ din Rusia a obținut 57,83% din voturi pe lista federală, reiese din datele Comisiei Electorale Centrale din Rusia. La alegerile anterioare pentru Duma de Stat, „Rusia Unită” obținuse 49,82%. Pe locul al doilea se află Partidul Comunist (KPRF), cu 13,81%. Acesta este urmat de Partidul Liberal Democrat (LDPR) cu 8,93% și de „Oamenii Noi” (Novîe Liudi) cu 7,97%. „Rusia Justă” (Spravedlivaia Rossia) nu trece deocamdată pragul electoral de 5%, necesar pentru a intra în Duma de Stat.

Actualul lider al Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a obținut un scor record de 99,85% din voturi la alegerile pentru șefia republicii, după procesarea a 100% din procesele-verbale.

„Rusia Unită” pretinde la o majoritate constituțională în camera inferioară a parlamentului. Pentru aceasta este nevoie de obținerea a 301 mandate. În prezent, partidul are în jur de 120 de locuri pe lista federală. De asemenea, candidații săi conduc în 208 din cele 225 de circumscripții uninominale. În plus, „Rusia Unită” va primi locuri și în urma redistribuirii mandatelor partidelor care nu au acces în Duma de Stat. În total, camera inferioară a parlamentului are 450 de locuri. Alegerile au avut loc în perioada 18–20 septembrie. Conform datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale din Rusia, prezența la vot a fost de 56,66%. Acesta este un nivel record pentru ultimii 15 ani. La alegerile pentru Duma de Stat din 2021, prezența la vot a fost de 51,72%, notează The Moscow Times.

Totodată, surse ale publicației „Verstka” din cadrul administrației prezidențiale a Rusiei declarau anterior că funcționarilor locali li s-a trasat sarcina de a „reduce prezența la vot”. În special din acest motiv, dezbaterile televizate de la televiziunea federală au început pe 31 august — cu mai puțin de trei săptămâni înainte de votare, iar la Canalul Unu (Pervîi Kanal) au fost difuzate în timpul dimineții, în zilele lucrătoare. Partidele, la rândul lor, nu au investit mulți bani în campania electorală, scrie sursa citată.

Pe locul al doilea se află PCFR (Partidul Comunist) cu 13,84%, urmat de PLDR (Partidul Liberal Democrat) cu 8,77% și partidul „Oameni Noi” (Novâie Liudi) cu 7,07%. Conform datelor preliminare, partidul „Rusia Justă” nu trece pragul electoral de 5%, obținând 4,99%.

Candidații partidului „Rusia Unită” conduc, de asemenea, în 208 din cele 225 de circumscripții uninominale. Reprezentanții PCFR se află pe primul loc în cinci circumscripții, cei ai partidului „Rusia Justă” și candidații independenți — în câte patru circumscripții. Candidații PLDR conduc în două circumscripții uninominale, iar partidul „Rodina” — într-o singură circumscripție.

Conform rezultatelor preliminare, „Rusia Unită” pretinde la o majoritate constituțională în Duma de Stat, pentru care are nevoie de cel puțin 301 mandate din totalul de 450. În prezent, partidul obține aproximativ 130 de mandate pe lista federală și 208 în circumscripțiile uninominale, la care se vor adăuga locurile redistribuite de la partidele care nu au acces în parlament. În Duma de Stat sunt 450 de locuri: jumătate se distribuie pe liste de partid, iar cealaltă jumătate — în circumscripții uninominale.

Record istoric pentru Ramzan Kadîrov în Cecenia

Actualul lider al Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a obținut un scor record de 99,85% din voturi la alegerile pentru șefia republicii, după procesarea a 100% din procesele-verbale, scrie Meduza.

Contracandidații săi — președintele Camerei Publice din Cecenia, Ismail Denilhanov (din partea partidului „Rusia Justă”), și deputatul în parlamentul regional Halid Nakaev (din partea PCFR) — au obținut câte 0,05% din voturi.

Kadîrov conduce Cecenia din anul 2007. La alegerile anterioare din 2021, el a obținut 99,7% din voturi, iar în 2016 — 97,94%.