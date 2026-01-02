UPDATE Kiril Budanov, șeful serviciilor ucrainene de informații, a fost numit de Zelenski să conducă Biroul Prezidențial. „Are o experiență specială”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a propus pe Kirl Budanov, șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării, să conducă Biroul Prezidențial.

UPDATE 15:29 „Am acceptat oferta președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a conduce Cabinetul Șefului Statului. Continu să servesc Ucraina. Pentru mine, este o onoare și o responsabilitate – într-un moment istoric pentru Ucraina, să mă concentrez asupra problemelor de importanță critică ale securității strategice a statului nostru. Vă mulțumesc pentru încredere! Vă mulțumesc tuturor camarazilor mei de luptă și întregii echipe a Districtului Militar al Ministerului Apărării din Ucraina pentru munca lor comună. Trebuie să continuăm să ne facem partea – să învingem inamicul, să apărăm Ucraina și să lucrăm pentru a realiza o pace dreaptă. Să continuăm să luptăm împreună pentru un viitor liber și sigur al Ucrainei!”, a scris Kiril Budanov.

Zelenski nu a specificat cine îl va succeda pe Budanov în funcția de șef al serviciilor de informații.

„Acum, Ucraina are nevoie de o concentrare mai mare pe problemele de securitate, pe dezvoltarea Forțelor de Apărare și Securitate ale Ucrainei, precum și pe calea diplomatică în negocieri, iar Cabinetul Președintelui va servi la îndeplinirea acestor sarcini. Kirill are o experiență specială în aceste domenii și suficientă forță pentru a obține rezultate”, a scris președintele Ucrainei.

Pe 28 noiembrie, Andrii Ermak, fostul șef al Cabinetului Prezidențial, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la sediul său.

Demisia lui Andrii Ermak a venit în contextul în care Ucraina este zguduită de cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui Volodimir Zelenski, care îi implică pe aliații săi. La începutul acestei luni, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a pus sub acuzare opt suspecți într-o schemă care implică compania nucleară de stat Energoatom, numindu-l pe Timur Mindich, unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Zelenski, drept liderul rețelei.

Ministrul Justiției, Herman Halușcenko, și ministrul Energiei, Svitlana Hrinciuk, au fost demiși pe 19 noiembrie. Aceștia nu au fost acuzați.

Mindich a fugit din Ucraina înainte de a fi pus sub acuzare. El a fost sancționat de Zelenski și plasat pe lista persoanelor căutate.

Ukrainska Pravda a relatat, citând sursele sale, că Andrii Ermak este, de asemenea, implicat în scandalul de corupție, iar anchetatorii îl numesc „Ali Baba”.

Procurorul șef anticorupție al Ucrainei, Oleksandr Klymenko, a declarat la începutul lunii noiembrie că, potrivit anchetatorilor, „Ali Baba organizează întâlniri și atribuie sarcini agențiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că acestea îi persecută pe detectivii NABU și pe procurorii anticorupție”.