Șeful Cabinetului Prezidențial al Ucrainei, Andrii Ermak, demisionează pe fondul unui scandal de corupție

Andrii Ermak, șeful Cabinetului Prezidențial, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la sediul său pe 28 noiembrie, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, scrie presa din Ucraina.

Demisia lui Andrii Ermak vine în contextul în care Ucraina este zguduită de cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui Volodimir Zelenski, care îi implică pe aliații săi. La începutul acestei luni, Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a pus sub acuzare opt suspecți într-o schemă care implică compania nucleară de stat Energoatom, numindu-l pe Timur Mindich, unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Zelenski, drept liderul rețelei.

Ministrul Justiției, Herman Halușcenko, și ministrul Energiei, Svitlana Hrinciuk, au fost demiși pe 19 noiembrie. Aceștia nu au fost acuzați.

Mindich a fugit din Ucraina înainte de a fi pus sub acuzare. El a fost sancționat de Zelenski și plasat pe lista persoanelor căutate.

Ukrainska Pravda a relatat, citând sursele sale, că Andrii Ermak este, de asemenea, implicat în scandalul de corupție, iar anchetatorii îl numesc „Ali Baba”.

Procurorul șef anticorupție al Ucrainei, Oleksandr Klymenko, a declarat la începutul lunii noiembrie că, potrivit anchetatorilor, „Ali Baba organizează întâlniri și atribuie sarcini agențiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că acestea îi persecută pe detectivii NABU și pe procurorii anticorupție”.